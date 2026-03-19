Agencias

Ucrania y Rusia anuncian el derribo de cerca de 250 drones en una nueva tanda de ataques nocturnos

Guardar

Las autoridades de Rusia y Ucrania han asegurado este jueves haber derribado cerca de 250 drones en una nueva noche de intercambio de ataques al hilo de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

La Fuerza Aérea ucraniana ha afirmado que sus sistemas de defensa aérea han destruido 109 de los 133 drones lanzados por las tropas rusas, si bien ha confirmado el impacto de 20 aparatos en once ubicaciones, sin pronunciarse sobre víctimas o daños. "El ataque continúa, ya que hay numerosos drones enemigos en el espacio aéreo", ha alertado a través de un comunicado en sus redes sociales.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha cifrado en 138 los aparatos aéreos no tripulados interceptados, incluidos 40 sobre la región de Krasnodar y 35 en la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014 --un paso no reconocido internacionalmente-- y donde las autoridades locales han confirmado un muerto.

La cartera ha subrayado que también han sido derribados 28 drones en Stravropol, a los que se suman 18 en el mar de Azov, ocho en Kursk, siete en el mar Negro y dos en Rostov, sin dar detalles sobre posibles víctimas o daños materiales a causa de estos ataques por parte del Ejército de Ucrania.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Las bolsas de Asia registran importantes caídas tras nuevo repunte del precio del petróleo

Infobae

Enviado especial chino a Oriente Medio pidió evitar que "la situación se salga de control"

Infobae

La borraca Therese pone en aviso a 4 CCAA y Melilla, por olas, viento, lluvia, con Canarias y Andalucía en nivel naranja

El fenómeno climático provocará inestabilidad meteorológica con intensos vientos, lluvias persistentes, oleaje peligroso y episodios de nieve en varios territorios insulares y peninsulares, según los últimos avisos de la Agencia Estatal de Meteorología

La borraca Therese pone en

Al menos 121 cuerpos quedaron irreconocibles según hospital afgano atacado por Pakistán

Al menos 121 cuerpos quedaron

El precio del petróleo se dispara a 113 dólares tras los ataques a refinerías en Oriente Próximo

Fuertes tensiones geopolíticas y ataques a infraestructuras críticas en la región elevan los valores internacionales del crudo, mientras se registran daños considerables en complejos energéticos y nuevos incidentes comprometen el transporte marítimo en rutas estratégicas

El precio del petróleo se