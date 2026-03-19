Ucrania y Rusia anuncian el derribo de cerca de 250 drones en una nueva tanda de ataques nocturnos

Las autoridades de Rusia y Ucrania han asegurado este jueves haber derribado cerca de 250 drones en una nueva noche de intercambio de ataques al hilo de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

La Fuerza Aérea ucraniana ha afirmado que sus sistemas de defensa aérea han destruido 109 de los 133 drones lanzados por las tropas rusas, si bien ha confirmado el impacto de 20 aparatos en once ubicaciones, sin pronunciarse sobre víctimas o daños. "El ataque continúa, ya que hay numerosos drones enemigos en el espacio aéreo", ha alertado a través de un comunicado en sus redes sociales.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha cifrado en 138 los aparatos aéreos no tripulados interceptados, incluidos 40 sobre la región de Krasnodar y 35 en la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014 --un paso no reconocido internacionalmente-- y donde las autoridades locales han confirmado un muerto.

La cartera ha subrayado que también han sido derribados 28 drones en Stravropol, a los que se suman 18 en el mar de Azov, ocho en Kursk, siete en el mar Negro y dos en Rostov, sin dar detalles sobre posibles víctimas o daños materiales a causa de estos ataques por parte del Ejército de Ucrania.