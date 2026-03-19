Sonae eleva un 11% su beneficio en 2025, con facturación récord en España de casi 1.600 millones, un 53% más

La multinacional portuguesa Sonae alcanzó un volumen de negocio récord en España de 1.579 millones de euros, lo que supone un incremento del 53% respecto al año anterior y refuerza el peso del mercado español hasta cerca del 14% del total del grupo.

Según ha informado la compañía, este crecimiento se enmarca en un ejercicio en el que Sonae también logró cifras récord a nivel global, con unas ventas de 11.400 millones de euros, un 14,2% más que en 2024, al tiempo que el beneficio neto atribuible aumentó un 11%, hasta los 247 millones de euros en 2025, apoyado en la evolución positiva del negocio y las mejoras en eficiencia operativa.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) subyacente del grupo alcanzó un máximo histórico de 1.100 millones de euros, un 23,6% más, mientras que el Ebitda total creció un 17,6%, hasta los 1.200 millones de euros.

Durante el ejercicio, Sonae superó los 1.000 millones de euros de inversión, destinados principalmente a la expansión orgánica de sus negocios y al refuerzo de su cartera internacional, con especial foco en mercados como el español.

La consejera delegada de Sonae, Cláudia Azevedo, ha destacado que España es un mercado "estratégico" para la compañía, donde el grupo mantiene su apuesta inversora con el objetivo de generar valor a largo plazo.

En este sentido, ha subrayado el liderazgo del grupo en el segmento de salud y belleza en la Península Ibérica, así como su presencia relevante en el retail y el sector inmobiliario.

En España, Sonae cuenta con más de 650 tiendas en el ámbito del retail y los servicios, tras realizar una apertura neta de 39 establecimientos en 2025. En el segmento de salud y belleza, el grupo opera a través de Wells, así como de Druni y Arenal, estas últimas fruto de una alianza con la familia Casp.

Asimismo, en el área de electrónica, Sonae está presente con Worten, que incluye la firma de servicios iServices, mientras que en moda opera con la marca Salsa.

En el negocio inmobiliario, la compañía desarrolla y gestiona activos a través de Sierra, que además mantiene una alianza con Bankinter para la gestión de ORES en la Península Ibérica.

Más allá del retail y el inmobiliario, el grupo también canaliza inversiones en el ámbito tecnológico mediante su participada Bright Pixel, centrada en empresas y 'start-ups' vinculadas al retail, las telecomunicaciones y la ciberseguridad.