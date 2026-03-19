(Previa) El Villarreal y La Cerámica empujan por la Champions ante una Real Sociedad que mira a Europa

La transformación reciente de la Real Sociedad bajo el liderazgo de Rino Matarazzo ha llamado la atención de los analistas deportivos, ya que el equipo pasó de ocupar la decimosexta posición en la tabla, cerca de la zona de descenso, a situarse en el séptimo puesto y aspirar a jugar competiciones continentales la próxima temporada. De acuerdo con Europa Press, este cambio drástico ha sido posible gracias a un planteamiento más ordenado y agresivo implementado por el técnico estadounidense de origen italiano, quien ha sumado solo dos derrotas en los quince encuentros disputados al frente del conjunto 'txuri urdin', ambos como visitante ante el Atlético de Madrid y el Real Madrid.

El estadio de La Cerámica será este viernes el escenario del inicio de la jornada 29 de LaLiga EA Sports, donde el Villarreal CF recibirá a la Real Sociedad en un enfrentamiento clave que podría definir el futuro europeo de ambos conjuntos. Según reportó Europa Press, el Villarreal, dirigido por Marcelino García Toral, busca consolidar su presencia dentro de los cuatro primeros, lo que le garantizaría un lugar en la próxima edición de la Liga de Campeones. Actualmente ocupa el cuarto puesto con cincuenta y cinco puntos, con una ventaja de once sobre el quinto clasificado y la posibilidad de superar al Atlético de Madrid en la tabla si obtiene una victoria.

Europa Press informó que el Villarreal ha mostrado un rendimiento mucho más sólido actuando como local. En La Cerámica, el equipo ha perdido solo en dos ocasiones, ambas ante Real Madrid y Barcelona por 0-2, los únicos encuentros en los que no pudo anotar. En catorce compromisos en su estadio suma once victorias, un empate y dos derrotas, con un total de treinta y un goles a favor, lo que lo sitúa entre los conjuntos más efectivos como local, solo superado por Madrid, Atlético y Barça en ese aspecto. Además, los castellonenses suman cinco partidos sin recibir goles y seis victorias por una diferencia de dos o más goles. El equipo busca ahora alcanzar su cuarta victoria consecutiva en casa, una racha que ya logró al inicio de la temporada.

En la jornada anterior, el Villarreal consiguió un empate agónico por 1-1 en Mendizorrotza gracias a un tanto de Nicolas Pépé en el minuto noventa y ocho. No obstante, fuera de casa, su desempeño ha sido más irregular, con una sola victoria en los últimos seis desplazamientos. Por su parte, en el partido de ida el Villarreal salió victorioso en casa de la Real Sociedad, con un marcador de 3-2.

En el apartado de bajas, según detalló Europa Press, el Villarreal no podrá contar con Juan Foyth, Pau Cabanes ni Ayoze Pérez, por lesión. Existe la posibilidad de que Renato Veiga ocupe el eje de la zaga mientras que Gerard Moreno podría regresar al once titular en lugar de Tajon Buchanan.

La Real Sociedad, por su parte, llega a La Cerámica impulsada por una racha positiva y por el destacado desempeño de jugadores como Mikel Oyarzabal, quien ha anotado nueve goles en lo que va del año, incluidos tantos en los dos partidos más recientes de la Liga. Gonçalo Guedes, exjugador del Villarreal, también resaltó en el último encuentro con un doblete en la victoria por 3-1 contra CA Osasuna, según consignó Europa Press, mostrando un fútbol directo y dinámico.

El equipo vasco presenta algunas bajas significativas, según confirmó Europa Press. No estarán disponibles Take Kubo, Álvaro Odriozola ni Yangel Herrera, todos por lesión, y Beñat Turrientes está sancionado. Además, el técnico Matarazzo mantiene dudas respecto a la conformación defensiva, con Igor Zubeldia, Duje Caleta-Car y Jon Martín disputando dos posiciones en el centro de la defensa.

La Real Sociedad ha complementado su buena marcha en la liga con un destacado desempeño en la Copa del Rey Mapfre, donde eliminó a Deportivo Alavés y Athletic Club para alcanzar la final, señalando el impacto inmediato de Matarazzo en el equipo, tal como publicó Europa Press.

La agenda de la jornada 29 en LaLiga EA Sports comienza con este encuentro, que será dirigido por Ortiz Arias, del Comité Madrileño, y se disputará este viernes a las 21:00. El resto de la fecha incluye duelos como Elche CF contra RCD Mallorca, RCD Espanyol ante Getafe CF, Levante UD frente a Real Oviedo y sevilla FC contra Valencia CF. Otros partidos destacados son FC Barcelona frente a Rayo Vallecano, RC Celta ante Deportivo Alavés, Athletic Club contra Real Betis y el esperado enfrentamiento entre Real Madrid y Atlético de Madrid.

Ambos entrenadores afrontan el duelo conscientes de la importancia de los puntos en disputa. Para Marcelino García Toral, el rendimiento del Villarreal ante su público se convierte en un factor determinante en la recta final del campeonato. Por su parte, Rino Matarazzo ha conferido a la Real Sociedad una mentalidad competitiva que le ha permitido sobreponerse a una situación complicada y soñar con regresar a las competiciones europeas.

La eliminación de rivales en la Copa del Rey Mapfre y la mejoría en LaLiga han revitalizado las esperanzas del conjunto vasco, que busca dar un nuevo paso ante un Villarreal que se ha erigido en fortaleza en su estadio. La expectativa aumenta por la posible alineación de jugadores claves y cómo los técnicos resolverán sus respectivos desafíos de plantilla ante lesiones y sanciones, según relató Europa Press.

A medida que la jornada avanza, el desenlace de este enfrentamiento representa una oportunidad clave para que uno de los dos equipos consolide su aspiración europea, en un contexto donde la regularidad y solidez en el tramo final del torneo resultan decisivas, según la información de Europa Press.