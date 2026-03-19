José Luis Martínez-Almeida celebra su primer Día del Padre con una tierna imagen junto a su hijo Lucas

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, compartió públicamente una fotografía inédita junto a su hijo Lucas, en coincidencia con la celebración de su primer Día del Padre. La imagen, divulgada a través de su cuenta de Instagram, muestra al regidor madrileño en un momento familiar, sosteniendo a su hijo en brazos y alimentándolo con un biberón en lo que parece ser la habitación del bebé. Este gesto marcó una ruptura con la habitual discreción del alcalde respecto a su vida privada y estuvo acompañado del mensaje de felicitación “¡Feliz día del padre!”, según consignó el medio que recogió la información.

De acuerdo con la publicación, la fotografía difundida por Martínez-Almeida fue tomada en el cuarto de Lucas, un espacio en el que se aprecian elementos como una cuna trenzada en madera, cojines con motivos florales, peluches, una cómoda blanca con productos imprescindibles para el cuidado infantil y un sillón también blanco con brazos en madera clara. En el espacio resalta una alfombra de tonos beige. Según reportó el mismo medio, la publicación recibió numerosas muestras de afecto y felicitaciones tanto por parte de ciudadanos como de figuras públicas, entre ellas Carmen Lomana, Samantha Vallejo-Nágera, Christian Gálvez y Cari Lapique, quienes expresaron sus mensajes a través de comentarios y emoticonos.

La difusión de esta imagen familiar ocurrió horas después de que el propio alcalde protagonizara un episodio viral durante la inauguración de la escultura “Vértice”, una obra de arte erigida en memoria de los periodistas que han perdido la vida ejerciendo su labor en España desde la instauración de la democracia. Durante el acto, mientras Martínez-Almeida pronunciaba su discurso, una paloma dejó caer excrementos sobre su cabeza. El alcalde optó por tomarse el incidente con humor y procedió a limpiarse la cabeza con la mano al tiempo que bromeba sobre su reciente corte de pelo, lo que amplió la repercusión del momento en redes sociales y medios de comunicación, de acuerdo con lo publicado.

Martínez-Almeida y su esposa, Teresa Urquijo, celebraron el nacimiento de su primogénito el pasado 3 de julio de 2025, 15 meses después de su enlace matrimonial, que tuvo lugar el 6 de abril de 2024. Según detalló el medio citado, el alcalde ha manifestado en distintas ocasiones la satisfacción que supone para él el ejercicio de la paternidad, describiendo a Lucas como un “bebé buenísimo” y mencionando en tono relajado que se trata de un “niño trampa”. Además, ha adelantado la intención, compartida con su pareja, de ampliar la familia sin demoras, al considerar la experiencia como una de las más gratificantes de su vida.

Además del contexto familiar, la efeméride tuvo carácter doble para el alcalde ya que la fecha del Día del Padre coincidió con su onomástica, lo que motivó parte de los mensajes de felicitación recibidos. Entre los comentarios destacados en la publicación de Instagram figuran los de personajes reconocidos del ámbito social y mediático, quienes sumaron mensajes con palabras y símbolos para sumarse al ambiente festivo generado por el doble motivo.

Según publicó la citada fuente, la revelación de la imagen y el contexto del Día del Padre reforzaron la conexión del alcalde con sus seguidores en redes sociales, dado el carácter poco habitual de este tipo de publicaciones personales por parte de Martínez-Almeida. La reacción favorable fue perceptible en el volumen y contenido de los comentarios, que incluyeron tanto mensajes de cercanos como manifestaciones de afecto por parte de ciudadanos anónimos que han seguido la trayectoria pública del regidor madrileño.

La confluencia de la efusiva reacción social y el episodio viral previo contribuyó a mantener a Martínez-Almeida en la conversación pública, tanto en el entorno digital como en medios tradicionales. Distintos periódicos y plataformas de noticias replicaron la imagen y el tono distendido con el que el alcalde afrontó tanto la anécdota protagonizada en el acto público como la exposición de su primer Día del Padre como figura paterna y jefe del gobierno municipal madrileño.