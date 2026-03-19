Estela Grande se pronuncia sobre el juicio de Kiko Matamoros y Makoke

Retomando poco a poco sus compromisos profesionales después de convertirse en madre de sus mellizos Luca y Liah el pasado 24 de enero, Estela Grande se ha separado por unas horas de sus bebés y ha reaparecido radiante, de blanco impoluto y presumiendo de su espectacular reaparición física en el desfile de Claro Couture en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.
Aunque está viviendo el momento más feliz de su vida junto al futbolista Juanito Iglesias, y está completamente volcada en sus pequeños, la modelo ha confesado que echa de menos desfilar y que en algún momento le encantaría volver a subirse a una pasarela. "Jolín, lo pensaba antes, pero la verdad es que la vida evoluciona y estoy súper feliz de poder vivir este proceso, soy una afortunada aunque estoy 24 horas sin desconectar de los bebés porque doy lactancia" ha reconocido, asegurando que por eso es tan importante formar un "equipo tan sólido" como el que tiene con su pareja.
Sobre si le gustaría casarse con el jugador -ella ya pasó por el altar con Diego Matamoros, del que se divorció en 2020- Estela confiesa que "ya he pasado el duelo del casamiento y probablemente a lo mejor algún día, pero vamos que no está ni en mis prioridades ni en mis planes. ¿Qué más puede unir que los dos bebés tan bonitos que tenemos? Nada".
Hablando de su exmarido, inevitable preguntar a la modelo por el complicado momento que vive su exsuegro Kiko Matamoros, que se enfrenta a una pena de 5 años de cárcel y al pago de 637.000 euros en concepto de indemnización a Hacienda por un presunto delito de ocultamiento de sus bienes.
Asegurando que "estoy fuerísima por supuesto de la familia", ha confirmado que se ha enterado de que el colaborador y Makoke se han sentado este miércoles en el banquillo de los acusados en la Audiencia Provincial, y se ha mostrado rotunda: "Le voy a desear lo mejor, pero si lo han hecho, la Justicia que hable, yo no soy nadie para juzgar".
Sobre Diego, ha dejado claro que "no tiene nada que ver conmigo, absolutamente nada, nada absolutamente, no, no, no", afirmando tajante que no tienen ningún tipo de contacto desde su separación "ni creo que lo tengamos nunca, ni tengo interés ni intención en tenerlo". "Ni siquiera quiero seguir hablando de él, o sea no, ni me interesa" ha zanjado, admitiendo que si él la llamara ni siquiera le escucharía.