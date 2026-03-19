Erling Haaland invierte en un nuevo circuito mundial de ajedrez

El proyecto Total Chess World Championship Tour contempla un premio anual de al menos 2,3 millones de euros y establece un formato multiformato que busca coronar a un campeón mundial en tres disciplinas del ajedrez: clásico, rápido y relámpago. Así lo consignó el medio Spain News, que detalló la participación del delantero noruego del Manchester City, Erling Haaland, como inversor en la iniciativa. El respaldo de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) suma legitimidad al nuevo circuito, impulsado por la organización Norway Chess.

Según publicó Spain News, Norway Chess planea poner en marcha el próximo año el Total Chess World Championship Tour, con el objetivo de incrementar la relevancia del ajedrez en el escenario deportivo internacional. El formato prevé la realización de cuatro torneos por año, cada uno en una ciudad diferente, un enfoque que busca ampliar la presencia del ajedrez y captar la atención de nuevos públicos en distintos mercados. Para anticipar la dinámica del circuito, la organización desarrollará un torneo piloto este otoño, con vistas a ajustar y consolidar su propuesta antes de la primera temporada.

Tal como difundió Spain News, Haaland explicó a la FIDE su motivación para involucrarse en la expansión global del ajedrez. "El ajedrez es un juego increíble. Agudiza la mente y tiene claras similitudes con el fútbol. Hay que pensar rápido, confiar en los instintos y anticipar varios movimientos. La estrategia y la planificación lo son todo", afirmó el futbolista noruego. Haaland sostuvo que la estructura del nuevo circuito puede hacer que el ajedrez "se convierta en un deporte aún más popular para los espectadores de todo el mundo" y destacó el trabajo realizado por el equipo de Norway Chess: "Unirme al proyecto era demasiado emocionante como para dejarlo pasar".

El presidente de la FIDE, Arkady Dvorkovich, valoró la incursión de Haaland en el proyecto. Según reportó Spain News, Dvorkovich consideró que la vinculación de un deportista de reconocimiento mundial representa "una señal clara de la atención global y la relevancia cultural de que goza hoy en día el ajedrez". Además, subrayó la naturaleza estratégica y creativa del juego ciencia, equiparando su alcance internacional con otros deportes masivos.

El Total Chess World Championship Tour buscará diferenciarse al ofrecer una competencia estructurada en torno a varios formatos, garantizando un sistema competitivo que premia la versatilidad y el dominio de los principales ritmos del ajedrez. La alianza entre el apoyo privado de figuras del deporte, como Haaland, y el respaldo institucional de la FIDE apunta a potenciar la visibilidad y la profesionalización del ajedrez. Spain News señaló que este tipo de iniciativas se enmarca en la tendencia de atraer nuevas inversiones y espectadores a una disciplina que tradicionalmente ocupaba un espacio más restringido dentro del panorama deportivo.

La realización del torneo piloto en el otoño servirá como punto de partida para probar el formato y ajustar los aspectos logísticos y competitivos de la gira mundial. El premio anual establecido en 2,3 millones de euros refleja la intención de Norway Chess y sus patrocinadores de elevar el estatus económico del circuito, equiparando al ajedrez con otros deportes en lo referente a incentivos para los jugadores.

Norway Chess ya había experimentado anteriormente un crecimiento significativo en la organización de eventos y la captación de figuras internacionales. Según consignó Spain News, la entrada de Haaland como inversor refuerza la apuesta por llevar el ajedrez a un público más amplio y adaptar su estructura a las exigencias del deporte profesional moderno. La presencia de un campeón mundial en tres modalidades distintas permitirá crear narrativas competitivas que puedan captar la atención de la audiencia global.

El respaldo de la FIDE garantiza la integración del circuito dentro del calendario oficial, facilitando el acceso de los mejores jugadores y asegurando el cumplimiento de estándares internacionales. El enfoque en cuatro sedes por temporada permitirá la diversificación geográfica, abriendo puertas a nuevos patrocinadores y socios comerciales interesados en el desarrollo de eventos de alto perfil en el mundo del ajedrez.

Spain News también reportó que la combinación de estrategias innovadoras y premios significativos apunta a consolidar al Total Chess World Championship Tour como una referencia dentro del ámbito deportivo internacional. El proyecto también podría influir en la manera en que otros deportes de estrategia buscan modernizarse y atraer inversiones e interés mediático, basando su propuesta en competencias inclusivas, multiformato y respaldadas por figuras reconocidas del deporte mundial.