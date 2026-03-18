Telefónica, nuevo patrocinador de las Selecciones Españolas de Fútbol hasta 2030

Según un comunicado de Telefónica, la digitalización se ha vuelto esencial en la manera en que los aficionados viven el fútbol, con la televisión, plataformas de streaming, redes sociales y servicios móviles integrando el ecosistema de consumo y disfrute de los partidos. Bajo ese contexto, Telefónica y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) cerraron un acuerdo que otorga a la compañía el papel de socio patrocinador de las selecciones españolas hasta diciembre de 2030. El contrato abarca tanto a las selecciones absolutas masculina y femenina como a la Sub-21 y menores, consolidando a Movistar, propiedad de Telefónica, como el operador oficial de telecomunicaciones en todas las categorías nacionales.

El medio Telefónica detalló que este acuerdo estratégico tiene como objetivo fortalecer la relación entre el deporte, la innovación y la tecnología. A partir de ahora, la multinacional pasa a sumarse a la lista de patrocinadores principales de la Real Federación Española de Fútbol. La iniciativa forma parte del plan de crecimiento y expansión global del fútbol nacional, con la mirada puesta en proyectar la marca España en escenarios internacionales. Tanto Telefónica como la selección española son entidades con alto impacto social y visibilidad mundial, lo que refuerza la importancia de esta asociación, según consignó el comunicado difundido por la compañía.

En sus declaraciones, la empresa señaló que el fútbol también constituye una vivencia digital, ya que se trata de uno de los contenidos preferidos para millones de usuarios de tecnología. "Hoy el fútbol es también una experiencia digital, siendo uno de los contenidos que más conectan a millones de ciudadanos con la tecnología. También es uno de los espacios donde millones de personas consumen experiencias digitales de forma colectiva. Los aficionados viven los partidos a través de la televisión, el streaming, el móvil, las redes sociales o los datos en tiempo real, un ecosistema que conecta directamente con el papel de las redes y plataformas digitales de Telefónica", expresó la multinacional en el comunicado recogido por Telefónica.

Según reportó Telefónica, la alianza subraya la intención de la compañía de servir como punto de acceso a las tecnologías digitales en la vida cotidiana de los ciudadanos, facilitando conectividad, contenido y servicios en uno de los espectáculos más seguidos en España. La activación comercial de este acuerdo se realiza con la marca Movistar, consolidando el posicionamiento de la operadora como plataforma líder en contenidos deportivos y experiencias para los aficionados.

La Real Federación Española de Fútbol integra así a Telefónica dentro de su red de colaboradores estratégicos, en una etapa que consideran crucial para fortalecer la proyección internacional del fútbol español. El objetivo también se orienta a potenciar las oportunidades de interacción y consumo de contenidos futbolísticos en formatos digitales, ampliando el acceso de los seguidores a nuevas experiencias tecnológicas vinculadas al deporte.

Telefónica, que controla la marca Movistar, se posiciona de esa manera como operador oficial en telecomunicaciones para todas las selecciones nacionales. Esta incorporación responde a la relevancia que el entorno digital ha adquirido en los eventos deportivos de alta convocatoria, donde el acceso en tiempo real y la multiplicidad de formatos se consideran elementos clave para el público contemporáneo.

El acuerdo estará vigente hasta finales de la década y busca unir los valores del fútbol español con la vocación tecnológica e innovadora de la compañía, según anunció Telefónica. Tanto la empresa como la RFEF señalan que la colaboración permitirá no solo expandir la influencia de la Selección Española dentro y fuera del país, sino también apostar por iniciativas conjuntas que exploren nuevas formas de disfrutar, compartir y vivir el fútbol por medio de servicios digitales avanzados y conectividad de última generación.