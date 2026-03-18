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La inversión en series alcanzó el 71,3% del total destinado a la financiación de obra europea en 2023, según la CNMC

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La inversión en series tanto en lenguas oficiales en España como en lenguas europeas no españolas por parte de los medios y plataformas alcanzó el 71,3% del total destinado a la financiación de obra europea en 2023, según ha informado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Así lo ha indicado este miércoles la Comisión, que ha publicado su informe anual sobre el cumplimiento en 2023 de la obligación de financiación anticipada de obra audiovisual europea por parte de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual.

En relación con el volumen total de ingresos computados correspondientes al ejercicio contable 2023, la CNMC ha detallado que ascendió a 2.957,26 millones de euros, la mayor parte procedentes de Publicidad (1.203,85 millones de euros) y cuotas de los abonados (1.371,97 millones de euros). Estos ingresos determinan la cuantía mínima que los prestadores deben destinar a financiar obra audiovisual europea.

En este contexto, el estudio del organismo estatal indica que los prestadores obligados invirtieron un total de 544,06 millones de euros en producción audiovisual europea en 2023, y que las series concentraron el 71,3% de la inversión total.

En concreto, el 69,83% de la inversión correspondió a series en lenguas oficiales en España; el 21,82% se destinó a obras cinematográficas en lenguas oficiales en España y el 4,06% correspondió a películas de televisión europeas.

Según ha apuntado la CNMC, cinco prestadores servicios de comunicación audiovisual concentraron el 80,37% de la inversión total del ejercicio (Telefónica, RTVE, Atresmedia, Netflix y Disney).

Además, ha detallado que los operadores de televisión en abierto en TDT (Mediaset, Atresmedia, TRECE y RTVE) aportaron el 41,10% y los establecidos en otros Estados miembros que dirigen sus servicios a España el 37,67% (Netflix, Amazon, Disney y HBO-MAX).

Aunque el informe constata un "elevado grado de cumplimiento" de la obligación en 2023, la CNMC detectó incumplimientos parciales en tres casos, relativos a la financiación en determinadas lenguas cooficiales. "No obstante, estos incumplimientos se situaron dentro de los umbrales previstos en la normativa y no dieron lugar a la incoación de procedimientos sancionadores", ha matizado.

En el ámbito autonómico, los ingresos declarados ascendieron a 105,03 millones de euros y la inversión en obra europea alcanzó los 12,89 millones de euros.

La CNMC supervisó a un total de once prestadores del servicio de comunicación audiovisual sujetos a esta obligación. Por primera vez, tras la entrada en vigor de la nueva Ley General de la Comunicación Audiovisual, el análisis incluyó también a prestadores establecidos en otros Estados miembros de la Unión Europea que dirigen sus servicios al mercado español (Netflix, Amazon, Disney y HBO-Max).

La obligación de financiación anticipada de obra audiovisual europea está recogida en la Ley General de la Comunicación Audiovisual y exige a los prestadores de servicios audiovisuales destinar al menos un 5% de sus ingresos (6% en el caso de los prestadores públicos) a la producción audiovisual europea.

Con la entrada en vigor de la nueva normativa en 2023, se amplió el alcance de esta obligación a prestadores establecidos en otros Estados miembros de la UE que operan en España e introdujo requisitos específicos, como la inversión en obras dirigidas por mujeres o en lenguas oficiales de las comunidades autónomas.

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