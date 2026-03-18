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Julián Álvarez: "Me quedé con un poco de bronca, a pensar en mejorar"

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El delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez confesó que se quedó con un "poco de bronca" después de fallar alguna ocasión clara para evitar la derrota este miércoles ante el Tottenham, aunque confesó que lo importante es estar en cuartos de final de la Champions.

"Sabíamos que no iba a ser fácil, tuvimos alguna para ganarlo pero lo importante es que pasamos a cuartos, estamos entre los ocho mejores, a disfrutar", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press, después del partido.

El argentino, que marcó y dio una asistencia en el 3-2, confesó que pudo ser un resultado mejor. "Veníamos con tres goles de diferencia, eso nos dejaba un poco tranquilos, pero sabiendo que iba a ser un partido duro. Tuvimos oportunidades para ganarlo también, yo tuve dos bastante claras", afirmó.

"Me quedé con un poco de bronca, a pensar en mejorar. Agradecer por el cariño, siempre nos acompañan", dijo al ser preguntado por un mensaje a la afición rojiblanca, que duda de si tendrán a la 'Araña' en su equipo la próxima temporada, aunque respondió con un "sí, gracias" sobre su felicidad en el Atlético.

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