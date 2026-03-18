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Ivana Rodríguez, de cómo es su relación con Cristiano Ronaldo, a cuándo será su boda con Georgina

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Cada vez más cómoda ante las cámaras mientras triunfa semana a semana en 'Top Chef' demostrando sus dotes como pastelera al lado de otros rostros conocidos como Belén Esteban, Natalia Rodríguez, o Benita, Ivana Rodríguez se ha convertido en una de las protagonistas de la exclusiva cena que ha dado el pistoletazo de salida a la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid este martes en el Teatro Real.

Una ocasión irrepetible en la que Europa Press ha aprovechado para preguntar a la influencer cómo se encuentra su hermana Georgina Rodríguez tras las críticas recibidas por su visita al Valle de los Caídos con los hijos que tiene en común con Cristiano Ronaldo, y por el lado más desconocido del futbolista portugués, además de intentar 'sonsacarle' si la pareja ya tiene fecha para darse el 'sí quiero' tras comprometerse el pasado verano.

"Georgina está aquí en Madrid, disfrutando de la familia unos días. Siempre hay que criticar algo, ¿no? Es que si no parece que no tiene gracia la cosa. Lo ha hecho con la mejor de las intenciones, a ella le encanta la música y el canto. De hecho los niños van a canto y quería escuchar el canto gregoriano Que es allí donde se puede..." ha defendido sin entender los ataques a su hermana, asegurando que por suerte la modelo "está acostumbrada y curada de espanto la pobre" y no le han afectado en absoluto las críticas.

Muy discreta, Ivana no ha querido adelantar nada de la boda de Georgina y Ronaldo, asunque sí ha confesado que le encantaría que "ojalá fuera prontísimo" porque necesita tiempo para elegir el look que llevará en el día más feliz de la vida de su hermana.

Aunque solo conocemos la faceta de estrella del fútbol de su cuñado, la de Jaca asegura que en las distancias cortas "es una persona de la que se puede aprender mucho, es un referente, ¿no? Y yo lo admiro, o sea, me encanta escucharle, ya lo he dicho en alguna ocasión Y es un placer pasar tiempo con él, siempre que se puede. Yo le tengo muchísimo cariño. Es mi cuñado". "Yo a disfrutar de verlos a ellos felices" ha concluido.

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