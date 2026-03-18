Irán anuncia la detención de más 70 personas por su presunta relación con "grupos terroristas" y de la oposición

La lista de personas detenidas por las autoridades iraníes incluye a quienes, según la información proporcionada por la agencia semioficial Tasnim y citada por otros medios, estarían relacionados no solo con la difusión de mensajes en redes sociales, sino también con acciones presuntamente dirigidas a la desestabilización digital a través de grupos de hackers ligados a conexiones vía satélite Starlink. Este miércoles, las autoridades iraníes anunciaron la detención de más de setenta individuos en la provincia de Elburz, en el norte del país, acusados de mantener vínculos con agrupaciones opositoras, organizaciones que las autoridades catalogan como “terroristas” y movimientos que apoyan la restauración monárquica.

De acuerdo con la agencia Tasnim, cercana a la Guardia Revolucionaria, el organismo de Inteligencia de este cuerpo militar en la provincia de Elburz reportó el arresto de 75 personas. El informe detalla que algunos de los detenidos enfrentan acusaciones dirigidas a la quema de imágenes y pronunciamientos insultantes contra figuras como el difunto líder supremo iraní Alí Jamenei. Las autoridades atribuyen estos hechos a un contexto de inestabilidad provocado por la actual ofensiva militar emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Parte de los arrestados en Elburz han sido identificados como instigadores de protestas y agitadores en redes sociales. El informe de Tasnim incluye, además, la detención de miembros de grupos de hackers que, según la información oficial, utilizaban Internet por medio de conexiones satelitales Starlink, lo que según el organismo de seguridad, facilitaba su coordinación y el acceso a plataformas bloqueadas. En este contexto, las detenciones se presentan como un intento de las autoridades de hacer frente a actividades consideradas subversivas, en medio de un incremento de la presión externa e interna.

Esta oleada de detenciones sigue a la anunciada el día anterior, cuando las fuerzas de seguridad iraníes informaron sobre la captura de diez personas extranjeras en el noreste del territorio nacional, acusadas de labores de espionaje. Según la agencia Tasnim, la versión oficial sostiene que varios de estos individuos planeaban ejecutar ataques, aunque hasta el momento no se han revelado detalles sobre las nacionalidades ni sobre los objetivos concretos que tendrían estas supuestas acciones.

El contexto de estos arrestos coincide con la intensificación del conflicto militar y diplomático en la región. Según reportó la agencia Tasnim, la última ofensiva de Israel y Estados Unidos ha dejado más de 1.200 muertos, conforme la cifra oficial difundida por el gobierno iraní. No obstante, la organización Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó el domingo la cantidad de víctimas mortales a más de 3.000, señalando que la mayoría serían civiles. Estos datos reflejan la magnitud del impacto que el conflicto reciente ha tenido en la población iraní y en la estabilidad del país.

La situación descrita por Tasnim se registra en paralelo con la reanudación de negociaciones entre Irán y Estados Unidos, cuyo propósito radica en alcanzar un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear iraní. Las autoridades de Teherán han interpretado la ofensiva estadounidense e israelí como un intento de presión durante las conversaciones diplomáticas e informaron sobre la adopción de medidas de respuesta, incluyendo ataques contra intereses de Israel y Estados Unidos en la región de Oriente Próximo, así como operaciones dirigidas contra bases militares.

Según declaró el organismo de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria, los detenidos formarían parte de estructuras que inciden directamente en el clima político y en la seguridad interna, incitando a través de medios digitales y redes sociales acciones consideradas hostiles al Estado. El uso de plataformas digitales internacionales y la conexión a servicios satelitales han sido señalados por las autoridades como instrumentos para evitar el control estatal sobre la información y la movilización.

El medio Tasnim añadió que las personas capturadas por presuntos delitos relacionados con la subversión digital integrarían círculos de la oposición con lazos en el exilio y en sectores favorables a la monarquía, fenómeno que, según los reportes, se ha presentado en diversas provincias, aunque el foco principal de las detenciones esta semana se sitúa en Elburz. La tendencia, indican las fuentes oficiales, responde a una estrategia gubernamental de neutralización de actividades que consideran una amenaza directa a la integridad y estabilidad del Estado iraní.