El Ayuntamiento de A Coruña va "paso a paso construyendo una relación de confianza" con el Deportivo

La exclusión de A Coruña como sede del Mundial de Fútbol 2030 ha repercutido directamente en las conversaciones mantenidas entre el Ayuntamiento y el Real Club Deportivo de La Coruña, tras el reciente acuerdo alcanzado para la renovación tanto del estadio de Riazor como del resto de instalaciones deportivas de la ciudad. La alcaldesa Inés Rey ha insistido en que la colaboración entre el consistorio y el club avanza de forma progresiva y prudente, con el objetivo de consolidar una relación de confianza mutua y sostenible, según informó el medio que cubrió sus declaraciones.

Tal como publicó la fuente original, el Ayuntamiento de A Coruña reafirmó su disposición a fortalecer los lazos institucionales con el club coruñés, cuyo accionista mayoritario es la entidad financiera Abanca, adoptando una postura de cautela y compromiso ante los nuevos proyectos planteados. Inés Rey, al responder las preguntas de los periodistas tras la firma del pacto para la reforma del estadio y el complejo deportivo, remarcó la importancia de evolucionar la cooperación entre ambas entidades en un clima de confianza paso a paso.

Este avance en la relación institucional ocurre después de que el consistorio y el club llegaran a un acuerdo orientado a la modernización del Estadio de Riazor, así como a la adecuación de otras instalaciones deportivas municipales. El medio detalló que el proyecto ha generado reacciones dispares, especialmente dentro de la oposición, representada principalmente por el Partido Popular, cuyos cuestionamientos ante la administración local han alcanzado especial notoriedad tras la decisión de renunciar a la candidatura de A Coruña como una de las posibles sedes del Mundial de Fútbol 2030.

De acuerdo con la información consignada en la cobertura periodística, Inés Rey manifestó que, para el equipo de gobierno municipal, lo fundamental es avanzar de manera meditada y organizada, sin precipitar pasos que puedan poner en riesgo la base sobre la que se construye la colaboración con el Deportivo. Destacó que la relación entre el club y el consistorio busca aportar valor para la ciudad a largo plazo, evitando decisiones apresuradas o movimientos que respondan a coyunturas pasajeras.

El medio reportó que, en relación con las críticas expresadas desde el Partido Popular sobre la gestión municipal en este asunto, la alcaldesa señaló que la oposición mantiene una actitud enfocada en la crítica sin aportar propuestas constructivas o alternativas concretas. En respuesta a las acusaciones lanzadas, Rey advirtió que no observa proyectos definidos ni iniciativas que contribuyan al desarrollo de la ciudad por parte de los populares.

El ayuntamiento ha priorizado la estabilidad y la garantía de que los acuerdos cumplidos con el Deportivo contribuyan a la mejora de las infraestructuras deportivas, según consignó la fuente. La revisión y renovación del estadio de Riazor se enmarca en esta estrategia, considerada desde la administración local como punto clave para incentivar la actividad deportiva y generar beneficios para el conjunto de la ciudadanía. De igual modo, la decisión de desistir de la candidatura al Mundial de Fútbol 2030 se interpreta, en este contexto, como una medida vinculada a la racionalización de los recursos municipales y la focalización en aquellos proyectos que tienen impacto directo en la comunidad local.

Además, el acompañamiento de Abanca como accionista mayoritario del club refuerza el respaldo institucional y financiero a las iniciativas conjuntas, confirmando el interés de distintas partes implicadas por dar viabilidad y continuidad a la modernización de las infraestructuras gestionadas por el club. Según lo publicado por la fuente, el propósito último del consistorio reside en consolidar una relación estable y efectiva con el Deportivo, asegurando que todos los avances respondan a criterios técnicos y de interés social aprobados en los acuerdos firmados.

El escenario político en el municipio pretende marcar distancia frente a controversias que, según la alcaldesa, están motivadas por posicionamientos partidistas ajenos al debate constructivo. La administración municipal mantiene la intención de poner en marcha los procesos necesarios para avanzar en la reforma prevista del estadio y las instalaciones deportivas, ajustando los ritmos y plazos a la disponibilidad real de los recursos y al cumplimiento de las garantías administrativas.

El medio añadió que las declaraciones de Inés Rey subrayan el camino emprendido por el ayuntamiento de A Coruña para estructurar una colaboración con el club coruñés que responda a las demandas ciudadanas, procurando evitar escenarios de confrontación política que puedan afectar a los proyectos de la ciudad. La alcaldesa reiteró la invitación a todas las fuerzas políticas para que formulen propuestas e iniciativas destinadas a la mejora de la vida local, recalcando que el gobierno municipal mantiene abiertas las vías de diálogo y acuerdo que sean necesarias.