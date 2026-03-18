Delegado en Cantabria dice que el Ayuntamiento de Santander "tenía" que mantener la pasarela siniestrada en El Bocal

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), ha afirmado este miércoles que el Gobierno de España recepcionó la parte de la obra de la senda costera que "estaba acabada" y por tanto, el Ayuntamiento de Santander "tenía que encargarse de su mantenimiento", tal como se recoge en el compromiso "por escrito" del Consistorio.

Además, en relación con el aviso sobre el mal estado de la pasarela de El Bocal que recibió una agente de la Policía Local, que no tomó medidas al respecto, un día antes de que colapsara y fallecieran seis jóvenes, Casares ha sostenido que "no podemos permitir que se cargue la responsabilidad en un funcionario, en un policía local --ahí la responsabilidad que tenga la dirimirá un juzgado-- sino que es del Ayuntamiento de Santander".

A preguntas de la prensa tras reunirse con el comité de empresa de Solvay, Casares ha informado que desde el Gobierno de España se ha remitido la información a la jueza del caso porque el Ejecutivo "va a colaborar en todo lo que requiera; y, es más, si durante el proceso y la instrucción por parte del juzgado se requiere más información, pues la enviaremos".

En concreto, se ha remitido el proyecto, los certificados, la recepción de la obra "y todas estas cuestiones que en los últimos días se están planteando" y en las que el Gobierno no ha entrado "por respeto a la verdad, a las familias, a los familiares y a las víctimas".

"Porque podríamos entrar en lo que estamos viendo en los últimos días del Ayuntamiento de Santander, en echar balones fuera, en que la responsabilidad es de otras administraciones, en tratar de tapar la verdad o incluso en hacer filtraciones interesadas de parte", pero "nosotros no estamos en eso: estamos en que se sepa toda la verdad y que cada uno asuma sus responsabilidades", ha subrayado.

Casares sí se ha referido a "dos cosas clave" en el proceso. La primera, que "la parte de la obra que se hizo, está finalizada, está acabada, y el Gobierno de España la recepcionó. Y la recepciona el Gobierno de España porque es quien hizo la obra, quien pagó la obra y quien promovió la obra. Por tanto, es el Gobierno de España quien la recepciona y no el Ayuntamiento de Santander".

"Y a partir de ahí había un compromiso firme por escrito del Ayuntamiento de Santander que, una vez terminada, la parte que se terminó y, por tanto, la parte que se recepcionó, el Ayuntamiento de Santander tenía que encargarse del mantenimiento. Y eso le corresponde al Ayuntamiento de Santander. Y, por tanto, que cada uno asuma sus responsabilidades", ha instado.

Y en segundo lugar ha aludido a la responsabilidad del Consistorio --"porque en esto, también jugar a la desinformación no ayuda en nada"--, preguntándose "si la obra no estaba terminada, si la obra no estaba recepcionada, ¿por qué, que es su competencia, el Ayuntamiento de Santander permitía utilizar la senda costera?. ¿Por qué permitía que pasara gente si no estaba recepcionada y, según dicen ellos, incluso era peligroso?. Es competencia exclusiva del Ayuntamiento de Santander hacerlo", ha remarcado.

Finalmente, se ha referido a por qué "el Ayuntamiento de Santander no actuó" el día anterior al fatal accidente cuando la Policía Local recibió un aviso del 112 sobre el mal estado de la pasarela. "Por lo que hemos conocido, por la falta de protocolos, por la falta de diligencias, porque no funcionan bien las cosas en el Ayuntamiento de Santander, no se actuó", ha opinado.

Y a su juicio, "eso no es responsabilidad última del último policía que hay en el Ayuntamiento de Santander" sino de la propia Administración local.

Casares ha dicho que quería "aclarar" estas cuestiones "por respeto al procedimiento, por respeto a las seis víctimas mortales muy jóvenes en este proceso" y "para que trabajemos todos --y en esto va a estar el Gobierno de España-- en depurar todas las responsabilidades, en saber qué ha pasado, que se conozca la verdad y en algo que me parece muy importante: que no se vuelva a repetir y que cada Administración cumpla con sus responsabilidades".