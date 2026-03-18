Crónica del FC Barcelona - Newcastle: 7-2

El FC Barcelona ha ganado este miércoles al Newcastle (7-2) en el Spotify Camp Nou, en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, en un partido que tuvo dos caras, una en cada una de las dos partes, y en el que los blaugranas mejoraron tanto que acabaron empachados de goles, con dobletes de Raphinha y Robert Lewandowski, para sellar su pase a cuartos de final, festejado por todo lo alto en el césped y en la grada.

Necesitaba el Barça un partido así, sobre todo una segunda parte así en la que la portería propia terminara invicta y los goles cayeran uno tras otro para un equipo cada vez más fino. Porque los primeros 45 minutos no fueron buenos en defensa ni en cuanto a desconexiones. Pero la 'Champions' es esto, crecer como se pueda y el Barça lo hizo.

La nota negativa fue Joan Garcia, que en el 82' pidió el cambio dolido en su gemelo izquierdo y dejó su sitio a Wojciech Szczesny, que debutó en el nuevo Spotify Camp Nou de la forma más inesperada. Más allá de eso, el equipo de Hansi Flick mostró un gran cambio de imagen tras el descanso y encontró en esa segunda parte un espejo en el que mirarse de cara a los cuartos de final.

El FC Barcelona ya se fue al descanso mandando (3-2) ante el Newcastle United en el Spotify Camp Nou en una primera parte loca, de golpes y contragolpes, muy en la línea de lo que estaba siendo la eliminatoria tras el 1-1 de la ida en St James' Park. Cinco goles, alternativas constantes y la sensación de que el partido vivía siempre al borde del descontrol.

El inicio, de hecho, recordó mucho al de la ida; el Newcastle salió mejor, más agresivo, y pilló por sorpresa a un Barça todavía frío. Un disparo inesperado de Dan Burn desde la frontal obligó a Joan Garcia a intervenir y generó el primer córner del partido. Pero esta vez el Barça respondió de inmediato. En el 6', Lamine Yamal inventó desde el centro del campo con un control de espaldas y un envío largo hacia Raphinha; Fermín López ayudó a rescatar el balón cuando parecía escaparse y el brasileño esperó el hueco para poner el 1-0.

El Barça incluso pudo poner tierra de por medio poco después. Pau Cubarsí rompió líneas con un gran pase en profundidad para Fermín López, pero Aaron Ramsdale leyó el intento de autopase del andaluz y ganó el mano a mano. Y el Newcastle castigó esa ocasión perdida con una contra muy bien hilada: centro del lateral Lewis Hall y remate preciso de Anthony Elanga para batir a Joan Garcia. Otro golpe y otra respuesta inmediata del Barça.

Porque el equipo de Hansi Flick estaba muy metido en el partido. Tras una falta de Joelinton sobre un Lamine Yamal que se escapaba hacia portería, Raphinha dibujó una jugada de estrategia que acabó en el 2-1: Gerard Martín la picó con inteligencia y Marc Bernal cruzó el disparo con la diestra para marcar su primer gol en esta Champions y el sexto de la temporada.

El partido estaba completamente abierto. Eric Garcia tuvo que pedir el cambio y Ronald Araujo entró en su lugar antes de que el Newcastle volviera a golpear en otra transición: Harvey Barnes desbordó por banda y su centro terminó llegando a un Anthony Elanga que firmó su doblete para el 2-2.

El tramo final fue otro intercambio de golpes. Lewandowski rozó el gol tras provocar una pérdida rival, pero Dan Burn apareció providencial para sacar el balón bajo palos. Y cuando parecía que el descanso llegaría con empate, el VAR llamó al colegiado François Letexier por un agarrón de Kieran Trippier a Raphinha dentro del área. Lamine Yamal asumió el penalti y no falló en el 45+3 para colocar el 3-2.

Y el Barça salió del vestuario decidido a cerrar la eliminatoria. Sin cambios, pero con más presión y más velocidad en la circulación. Avisó Raphinha con un disparo en el área tras una buena asociación con Ronald Araujo y poco después llegó el 4-2: jugada rápida al primer toque entre Gerard Martín, Raphinha y Fermín López, que galopó en solitario hacia Ramsdale para definir con seguridad.

A partir de ahí apareció Lewandowski. El polaco marcó primero de cabeza tras un córner botado por Raphinha y apenas cinco minutos después repitió tras un pase precioso de Lamine Yamal que desarboló a la defensa inglesa. Con el 6-2, el Camp Nou ya olía a sentencia.

El Newcastle, roto anímicamente y cada vez más exhausto, terminó de desmoronarse cuando Jacob Ramsey regaló un balón a Raphinha dentro del área. El brasileño encaró sin marca a Ramsdale y firmó el 7-2 en el minuto 72, cerrando definitivamente la eliminatoria, en un final de partido que fue una celebración. El Barça bajó revoluciones, Flick movió el banquillo y el Camp Nou empezó a saborear unos cuartos de final que el equipo se ganó con una enorme segunda parte.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: FC BARCELONA, 7 - NEWCASTLE, 2 (3-2, al descanso).

--EQUIPOS.

FC BARCELONA: Joan Garcia (Szczesny, min.82); Eric Garcia (Araujo, min.21), Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo (Espart, min.66); Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Fermín (Olmo, min.66), Raphinha; y Lewandowski (Ferran, min.66).

NEWCASTLE: Ramsdale; Trippier (Livramento, min.46), Thiaw, Burn, Hall; Tonali (Willock, min.55), Ramsey, Joelinton (Botman, min.64); Elanga (Murphy, min.64), Gordon (Osula, min.81) y Barnes.

--GOLES.

1-0. Min.6, Raphinha.

1-1. Min.15, Elanga.

2-1. Min.18, Bernal.

2-2. Min.28, Elanga.

3-2. Min.45+7, Lamine Yamal (p).

4-2. Min.51, Fermín.

5-2. Min.56, Lewandowski.

6-2. Min.61, Lewandowski.

7-2. Min.72, Raphinha.

--ÁRBITRO: François Letexier (FRA). Amonestó a Cubarsí (min.44) en el FC Barcelona y a Joelinton (min.17), Trippier (min.45+5), Willock (min.60) en el Newcastle.

--ESTADIO: Spotify Camp Nou, 56.662 espectadores.