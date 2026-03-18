Basf subirá hasta un 30% el precio de varios productos por los mayores costes tras la guerra de Irán

La Asociación Alemana de la Industria Química manifestó que los riesgos vinculados a la guerra en Irán han reforzado los cuellos de botella en la provisión de materias primas clave, lo que complica la capacidad de las industrias química y farmacéutica europeas de prever su evolución en los próximos años. En este contexto de presión, la multinacional BASF decidió aumentar con efecto inmediato los precios de todos sus productos de las líneas de Cuidado del Hogar, Limpieza Industrial e Institucional y Formuladores Industriales en Europa, con un incremento que puede alcanzar o superar el 30% para varios productos. Así lo informó el grupo alemán, según detalló el medio original.

El incremento impactará tanto a los clientes residenciales como a las empresas industriales e institucionales que dependen de estas sustancias para sus operaciones habituales, según publicó la fuente. BASF fundamentó esta decisión en la volatilidad en el mercado de materias primas, la subida de los costes energéticos y logísticos y los mayores gastos en embalaje que han afectado a toda la cadena de producción y distribución en Europa. La empresa comunicó que los aumentos de tarifa se aplicarán de inmediato o cuando lo permitan las condiciones establecidas en los contratos vigentes, precisó el medio.

Aunque BASF evitó mencionar de manera directa la reciente escalada bélica en Oriente Próximo, la empresa vinculó la decisión al contexto internacional y a las alteraciones en la cadena de suministros tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y la posterior respuesta por parte del gobierno iraní. El grupo químico subrayó que enfrenta "una considerable volatilidad en los precios y la disponibilidad de materias primas clave", junto con el "aumento de los costes logísticos nacionales e internacionales, y el alza de los costes de embalaje y energía", según reportó el medio.

El bloqueo del estrecho de Ormuz, provocado por el conflicto, representa una amenaza significativa más allá de la provisión de petróleo y gas, según advirtió la Asociación Alemana de la Industria Química, citada en el artículo. Entre las principales materias primas cuya disponibilidad se ha visto comprometida figuran el amoníaco, el fosfato, el helio y el azufre, esenciales para múltiples industrias. Wolfgang Grosse Entrup, director general de la asociación, subrayó que "el tiempo apremia para nuestras empresas" y añadió que la escalada del conflicto agrava la situación del sector, argumentando que "Europa es, sencillamente, demasiado cara como destino empresarial".

La incertidumbre derivada de la tensión en Oriente Próximo ha impedido a las empresas del sector elaborar previsiones estables sobre los costes y suministros a corto y mediano plazo, lo que añade complejidad al entorno de negocios. Según publicó la fuente, los últimos acontecimientos en la región han mostrado cómo los factores internacionales influyen directamente en los precios internos de insumos industriales, modificando las condiciones operativas de compañías multinacionales como BASF y su clientela europea.

La decisión de BASF afecta a un portafolio amplio de productos empleados en la limpieza doméstica, institucional y en la formulación de soluciones químicas avanzadas para una variedad de industrias. La empresa destacó que la magnitud de los aumentos depende tanto de la categoría de producto como de las condiciones particulares de cada contrato y cliente, según consignó el medio.

El sector químico europeo, según la organización sectorial, atraviesa un periodo de inseguridad operativa derivada de los crecientes costes y del acceso limitado a materias primas estratégicas para la producción, lo que impacta asimismo la competitividad global de las empresas establecidas en Europa. El medio reportó que la industria considera que la persistencia del conflicto y la inestabilidad en el suministro representan un desafío mayor para los próximos años, dificultando la planificación y el desarrollo de nuevas inversiones en la región.

BASF comunicó que establecerá los nuevos precios atendiendo tanto a la evolución de los costes internacionales como a la evolución de la crisis en Oriente Próximo y al acceso a las materias primas, con ajustes adicionales en función de la situación de mercado de cada producto. La compañía recordó que los aumentos ya están vigentes para algunos segmentos y que la revisión de tarifas continuará en línea con la evolución de los factores de coste, especificó el medio.

Las asociaciones industriales y empresariales señalaron que la repercusión de la crisis supera al sector petroquímico, alcanzar también a la fabricación de fertilizantes, medicamentos y productos industriales de uso masivo, lo que incide en los precios finales para consumidores y empresas en Europa, detalló la fuente original.

En palabras del director general de la Asociación Alemana de la Industria Química, las condiciones de producción actuales en Europa presentan dificultades no solo por los elevados precios sino también por la reducida disponibilidad de insumos esenciales para la industria, circunstancia que deja al sector frente a retos de continuidad operativa y viabilidad a mediano plazo, según publicó el medio.

La subida de tarifas de BASF, desde la perspectiva de la propia empresa y de los representantes sectoriales, responde a un entorno internacional en el que la logística, la energía y el acceso a insumos se han encarecido o han sufrido restricciones, traducidas ahora en mayores costes trasladados a clientes domésticos e industriales en toda Europa.