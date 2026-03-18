Alejandra Rubio saca su lado más borde para aclarar por qué Terelu todavía no ha leído su libro

Durante una reciente aparición pública, Terelu Campos comentó que aún no había leído el primer libro de su hija, 'Si decido arriesgarme', y explicó que ya había reservado un ejemplar en preventa. Estas declaraciones tomaron por sorpresa a algunos seguidores, quienes esperaban que la conocida presentadora hubiera revisado el manuscrito antes de su lanzamiento. Ante la expectación y los comentarios generados, su hija Alejandra Rubio se pronunció sobre los motivos por los cuales tan solo unas pocas personas han tenido acceso a la obra hasta la fecha, al tiempo que abordó de forma directa las dudas y críticas en torno a la autoría de su novela.

Según publicó el medio Europa Press, Alejandra Rubio afirmó que ni su madre ni otras personas ajenas al círculo editorial y amistoso han leído el libro antes de su publicación. "¿Cómo lo va a haber leído si no ha salido, hija? No lo ha leído ni mi madre ni nadie. Solo mis editoras y mis mejores amigas", respondió de manera categórica cuando se le preguntó sobre este aspecto en el programa 'Vamos a ver'. Estas palabras surgen mientras la obra aún se encuentra a dos meses de su distribución en librerías españolas y su debut literario continúa suscitando debate.

El medio Europa Press detalló que la joven también se refirió a las voces que ponen en duda que haya escrito la novela por sí sola. Este tipo de comentarios adquiere especial relevancia porque, de acuerdo con su madre Terelu, estos ataques tienen relación con el hecho de que Alejandra sea hija de una figura pública. La propia protagonista de la polémica declaró: "Yo sí he escrito el libro. He dicho que he escrito yo íntegramente el libro, ¿vale?", reiterando su autoría de forma contundente e insistiendo en que tenía claro que estas críticas llegarían tras el anuncio de su obra. Según sus palabras, preveía que este debate sería inevitable y lo describió como una forma de "promoción" que contribuye a aumentar el interés sobre el lanzamiento del libro.

En medio de la controversia, Mar Flores, pareja de su suegro, realizó unas declaraciones que han sido interpretadas por parte del público como una referencia indirecta a Alejandra Rubio. Flores comentó: "No se es escritora por escribir un libro", aunque aclaró que estas palabras hacían alusión a su propia experiencia personal al redactar su biografía titulada 'Mar en calma'. Pese a la aclaración, el sector mediático apuntó hacia la nieta de María Teresa Campos, lo que añadió más tensión al ambiente en torno al debut literario. Ante la pregunta sobre estas declaraciones, Rubio respondió con firmeza, defendiendo que ha trabajado de manera autónoma en su obra.

Además, durante una entrevista difundida por Europa Press, la joven ofreció una respuesta contundente a quienes creen que la novela será decepcionante: "Que se hable bien, mal, pero que lo lean para opinar", explicitó. Con esta frase, buscó enfatizar la importancia de que su trabajo sea evaluado únicamente después de ser leído y no formado sólo por rumores o prejuicios.

En el plano personal, Alejandra Rubio expresó su apoyo a Carlo Costanzia, su pareja, quien recientemente compartió detalles sobre las dificultades vividas tras el conflicto entre sus padres. En el programa 'Decomasters', Carlo relató episodios duros derivados de la relación entre Mar Flores y Carlo Costanzia di Costigliole. Alejandra manifestó desconocer la necesidad de que la madre de Carlo, Mar Flores, expusiese los momentos más difíciles de su matrimonio en sus memorias y concluyó: "Que cuente lo que quiera".

El medio Europa Press reportó que, por el momento, 'Si decido arriesgarme' continúa generando reacciones previas a su publicación, tanto entre seguidores como detractores de la joven autora. Las declaraciones públicas de los distintos miembros del entorno de Alejandra Rubio han servido para alimentar el interés mediático y social en torno a la novela, mientras la autora y su familia se enfrentan a los cuestionamientos y el debate sobre el valor autoral y la exposición pública ligada a un apellido de peso.