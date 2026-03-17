Un terremoto de magnitud 6 sacude el este de Cuba

Reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos indicaron la detección de una posible réplica sísmica con magnitud de 4,7 en la escala de Richter, la cual se localizó a una profundidad de 10 kilómetros, posterior a un movimiento telúrico principal en el este de Cuba. El temblor inicial, registrado durante la madrugada del lunes al martes, tuvo su epicentro a 37 kilómetros al sureste del municipio de Imías, en la provincia de Guantánamo. Según informó el Servicio Sismológico Nacional Cubano, el evento alcanzó una magnitud de 6 en la escala de Richter y ocurrió a las 0:28 horas, horario local, con una profundidad focal de 20 kilómetros.

El medio también consignó que el fenómeno sísmico fue percibido en diversas regiones orientales de la isla. En particular, las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba y Holguín reportaron la perceptibilidad del movimiento. Autoridades sismológicas cubanas, citadas por el Servicio Sismológico Nacional Cubano en sus canales oficiales, destacaron que estos reportes de ciudadanos contribuyen al monitoreo de los efectos y la extensión del sismo en el territorio.

De acuerdo con las precisiones publicadas por el Servicio Sismológico Nacional Cubano, el epicentro del temblor se ubicó en una zona de actividad sísmica moderada en la región sudoriental de Cuba. La localización exacta a 37 kilómetros al sureste de Imías y a una profundidad de 20 kilómetros corresponde a un área donde las placas tectónicas pueden generar sismos considerables, lo que eleva la importancia del monitoreo constante en la región.

El evento sísmico principal tuvo lugar cuando eran las 5:28 horas en la España peninsular y Baleares, según detalló el Servicio Sismológico Nacional Cubano en sus redes sociales. El medio también informó sobre la reacción inmediata de los organismos de vigilancia sismológica, que activaron sus protocolos de evaluación para determinar daños o mayor riesgo. Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información sobre víctimas o daños materiales, pero continúan las evaluaciones necesarias en el área afectada.

El Servicio Geológico de Estados Unidos comunicó que, tras el sismo inicial, se registró una réplica con magnitud 4,7 en la escala de Richter. Esta réplica se localizó a 10 kilómetros de profundidad, lo que evidencia una actividad sísmica residual en la zona. Según reportó el Servicio Sismológico Nacional Cubano, las réplicas son habituales tras temblores de este alcance y pueden sentirse en las localidades cercanas al epicentro principal, dependiendo de la magnitud y la profundidad.

El sismo de magnitud 6 representa uno de los movimientos más significativos detectados en la región oriental de Cuba durante los últimos tiempos, de acuerdo con el recuento histórico de eventos sísmicos difundido por el Servicio Sismológico Nacional Cubano. El monitoreo de este tipo de fenómenos es relevante para la población residente en las regiones vulnerables a los movimientos telúricos, y los reportes ciudadanos son esenciales para comprender la extensión de los efectos, según destacó el organismo cubano.

Tanto el Servicio Sismológico Nacional Cubano como el Servicio Geológico de Estados Unidos mantienen la vigilancia ante posibles nuevas réplicas y continúan recolectando datos a través de sus redes sismográficas. La coordinación entre estas instituciones permite obtener imágenes precisas del comportamiento tectónico en la región del Caribe, área históricamente expuesta a eventos sísmicos de distinta magnitud. Los informes preliminares se actualizan a medida que se reciben nuevos reportes de las autoridades provinciales y los habitantes de las zonas afectadas.

Según las fuentes oficiales, hasta el momento se siguen procesando comunicaciones provenientes de distintos puntos de la isla para determinar la magnitud del impacto en infraestructuras y población. Los especialistas del Servicio Sismológico Nacional Cubano subrayaron la importancia de mantener la precaución, especialmente en las provincias donde el sismo se percibió con mayor intensidad. Las autoridades competentes continúan trabajando para recopilar información y ofrecer orientación a la ciudadanía respecto a posibles réplicas o emergencias vinculadas al fenómeno sísmico.