La española Jéssica Bouzas pierde en Florida a las primeras de cambio

Las opciones de Jéssica Bouzas para avanzar en el cuadro del Miami Open se esfumaron durante un duelo frente a Katie Boulter, en el que la jugadora británica terminó imponiéndose en un tie-break muy ajustado, después de que la española desaprovechara importantes ventajas en el marcador, según informó el medio de comunicación. Así concluyó la participación de la representante de Villagarcía en el torneo de Miami, una cita de categoría WTA 1000 que se disputa en superficie dura en Florida, Estados Unidos.

La eliminación de Bouzas ocurrió este martes en la primera ronda, tras una derrota por 7-6 (11-9) y 6-4, en un partido que se prolongó durante una hora y 48 minutos, tal como detalló el medio. Durante el primer set, Bouzas logró colocarse en ventaja en dos ocasiones, con parciales favorables de 0-2 y 2-4, y consiguió romper el servicio de su rival en el quinto juego para situarse 4-5 y optar a cerrar la manga con su saque. Sin embargo, no logró consolidar esa ruptura, perdiendo su servicio a continuación y propiciando una resolución en el tie-break.

El medio reportó que en esa muerte súbita la jugadora española consiguió forzar la definición salvando tres pelotas de set desde el servicio, pero no aprovechó progresivas ventajas dentro de un desempate particularmente extenso. Bouzas llegó a encabezarlo por 1-5 y 2-6, pero finalmente terminó cediendo 11-9 después de más de una hora de intenso intercambio de golpes, según consignó la misma fuente. El desenlace de este primer set dejó reflejada cierta inseguridad en el juego de la tenista española en momentos decisivos.

El segundo parcial se caracterizó por una paridad aún mayor, ya que ambas jugadoras mejoraron considerablemente al servicio, lo que limitó las oportunidades de rotura de saque. No se presentaron opciones de break hasta el séptimo juego, cuando Boulter obtuvo la ventaja, aunque Bouzas respondió inmediatamente recuperando su servicio. A pesar de este esfuerzo, tal como publicó el medio, la británica consiguió una nueva ruptura (5-4) que sentenció finalmente el encuentro a su favor.

De esta forma, la participación de Bouzas en el Miami Open concluyó sin superar la primera ronda, mientras que Boulter avanzó a la siguiente instancia. El torneo, uno de los principales eventos de la gira profesional femenina sobre pista dura, continuará esta semana en la ciudad de Miami, donde se reúnen las principales figuras del circuito internacional, detalló el medio.