Kast inicia la construcción de una zanja en la frontera norte de Chile para frenar la inmigración ilegal

El plan de ampliar una zanja fronteriza en el norte de Chile contempla incrementar la extensión actual, que abarca tres kilómetros, a más de 30.000 metros en una primera etapa, según el ministro del Interior y Seguridad Pública, Claudio Alvarado. Esta medida forma parte de un paquete de acciones del gobierno destinadas a reforzar la vigilancia en la frontera con Perú y Bolivia, con el objetivo de frenar la inmigración no autorizada y otros delitos transfronterizos. El anuncio oficial da inicio a una serie de obras físicas, el despliegue de militares y la introducción de nuevas propuestas legislativas orientadas a fortalecer el control migratorio en la región.

Según informó la agencia Europa Press, el presidente José Antonio Kast presentó desde la región de Arica y Parinacota, ubicada en el extremo norte de Chile, los detalles iniciales del operativo denominado “Escudo Fronterizo”. Kast sostuvo que el plan se desarrolla como una respuesta a la llegada en los últimos años de más de 180.000 personas en situación irregular al país, y recalcó que la estrategia busca detener el flujo de migración ilegal, además de contener el accionar de organizaciones vinculadas al tráfico de drogas y al crimen organizado. “Comenzamos a frenar esa inmigración irregular que en los últimos años trajo más de 180.000 personas a Chile”, expresó el mandatario en declaraciones recogidas por Europa Press.

El medio Europa Press detalló que la ejecución del proyecto comenzó con la excavación de la zanja y el despliegue de un amplio contingente de militares en las zonas limítrofes de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. La acción surge luego de que, a pedido de Kast, el Ejército de Chile elaborara un análisis de su capacidad para movilizar recursos y reforzar áreas fronterizas, así como para instalar barreras físicas, tarea que los mandos militares completaron en un plazo de cuatro días tras la asunción presidencial. “Y han cumplido en cuatro días”, destacó el presidente en un mensaje difundido por las redes oficiales del gobierno.

De acuerdo con Europa Press, el plan contempla la edificación de puestos de observación y la presencia permanente de las fuerzas de seguridad en la frontera, como parte de una estrategia que el Ejecutivo califica como “integral”. Esta estrategia, afirmó Kast, requiere complementar el componente físico con colaboración internacional, principalmente con los gobiernos de los países limítrofes, para aumentar la eficacia de las medidas.

El presidente Kast manifestó que, si bien las obras buscan impedir el cruce irregular, en muchos casos entiende que los migrantes han salido de sus países de forma involuntaria por situaciones de falta de libertad. A raíz de esto, hizo un llamado para que existan más alternativas que permitan a las personas permanecer en sus países de origen. “Este es solo el comienzo”, aseguró el mandatario chileno.

Además de la intervención en el terreno, el ministro del Interior Claudio Alvarado, quien acompañó al presidente en la supervisión del inicio de las obras, informó que el Ejecutivo planteará medidas administrativas y legislativas para respaldar estos trabajos. Entre las iniciativas que serán presentadas al parlamento, destacó la intención de penalizar a quienes faciliten el transporte o traslado de migrantes irregulares, y convertir el ingreso irregular en delito. “Se van a ingresar al Parlamento iniciativas relacionadas con sanciones a quienes transporten o trasladen a migrantes irregulares, y normas de urgencia para que el ingreso irregular al país sea un delito”, informó el ministro, según recogió Europa Press.

El despliegue militar y la construcción de la zanja forman parte de un cronograma de trabajo que, de acuerdo con las autoridades, permitirá ampliar el número de pasos fronterizos controlados. Mientras en la actualidad la vigilancia se concentra en 50 puntos irregulares sobre un total de 90, el objetivo inmediato es elevar esa cifra a 75 lugares bajo control de seguridad.

El gobierno aseguró que en los próximos 90 días espera mostrar resultados tangibles en la región norte, tanto en el avance de las obras como en el reforzamiento de las capacidades de control y vigilancia. Tal como publicó Europa Press, el ministro del Interior explicó que para la implementación de las nuevas medidas, el personal desplegado en la zona se ha duplicado en las dos últimas semanas, con la meta de cubrir los objetivos definidos en la primera fase de la estrategia.

Las Fuerzas Armadas presentaron al gobierno un plan por etapas para progresar hacia el cierre de la frontera frente a amenazas migratorias, de narcotráfico y bandas criminales internacionales, detalló el presidente Kast en las comunicaciones oficiales citadas por Europa Press.

De acuerdo con la información compartida por autoridades chilenas, las acciones del plan “Escudo Fronterizo” incluyen la combinación de obras físicas, vigilancia permanente y reformas legales. A estas se suma la intención de priorizar mecanismos de cooperación bilateral para coordinar respuestas más efectivas ante movimientos migratorios no autorizados y las actividades ilícitas derivadas del tránsito irregular de personas a través de la frontera.

Europa Press consignó que el presidente Kast ha subrayado en diversos comunicados la urgencia de adoptar estos cambios para restituir el control fronterizo, argumentando que el país enfrenta una presión migratoria y de seguridad inédita en las últimas décadas. La ejecución rápida de los primeros pasos del plan ilustra la prioridad que el Ejecutivo asigna al tema en la agenda nacional. El operativo gubernamental incluye vigilancia reforzada, aumento de los efectivos desplazados, desarrollo acelerado de infraestructura fronteriza y un paquete legislativo que podría modificar el marco regulatorio de la migración en Chile.