Irán anuncia la detención de diez extranjeros supuestamente implicados en labores de espionaje

Las autoridades judiciales de Irán advirtieron este martes sobre la incautación de bienes y la posibilidad de aplicar la pena de muerte a quienes colaboren con Estados Unidos o Israel, una decisión anunciada tras las recientes detenciones de presuntos espías extranjeros en el noreste del país. Según consignó la agencia de noticias Tasnim, el jefe judicial Golamhosein Mohseni Ejei dijo: “Todos los elementos que busquen amenazar la seguridad de la población deben saber que harán frente a medidas legales”, reafirmando así la postura del gobierno iraní frente a los acontecimientos vinculados a la ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel lanzada el 28 de febrero.

La agencia ISNA detalló que la Guardia Revolucionaria de Irán informó sobre la captura de diez individuos de distintas nacionalidades, acusados de recopilar información estratégica y planear ataques en la provincia de Jorasán Razaví, en cuyo territorio se localiza la ciudad de Mashhad. El organismo señaló que cuatro de estas personas fueron arrestadas mientras recolectaban datos y determinaban la localización de sitios sensibles y de infraestructura económica relevante para el país. Además, según publicó ISNA, otros tres detenidos, entre los que se hallaría el líder de un grupo terrorista monárquico con respaldo financiero y mediático externo, preparaban operaciones en el terreno, aunque no se ofreció la identidad de los mismos ni mayores detalles sobre sus supuestas actividades.

Estas detenciones llegan en un escenario marcado por elevados niveles de tensión militar y por el desarrollo de nuevas negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos. Desde el lunes, la Human Rights Activists in Iran, organización radicada en Estados Unidos, contabilizaba más de 3.000 personas muertas desde el inicio de la ofensiva conjunta, la mayoría civiles, cifra que supera notablemente el balance oficial iraní de más de 1.200 fallecidos. En este contexto, la Guardia Revolucionaria ha reforzado su política de seguridad en zonas estratégicas del noreste iraní.

De acuerdo con la información difundida por ISNA y Tasnim, los servicios de Inteligencia iraníes sostienen que varios de los arrestados colaboraban activamente en el espionaje de infraestructuras consideradas críticas para la economía y la seguridad nacional. Las investigaciones apuntan a que los implicados recibían instrucciones y financiación de grupos hostiles que, según las autoridades locales, operan bajo la influencia de intereses estadounidenses e israelíes.

El anuncio de las detenciones y las advertencias judiciales se producen mientras la administración iraní incrementa la presión sobre quienes identifican como actores internos o externos involucrados en la planificación de acciones contra los intereses del país. Según informó el medio ISNA, la presencia de extranjeros en actividades de inteligencia clandestina se ha convertido en un elemento central de los recientes comunicados oficiales.

El marco de confrontación regional, con un proceso de negociaciones nucleares bloqueado y el recrudecimiento de hostilidades entre Irán, Israel y Estados Unidos, ha facilitado el endurecimiento de las posturas oficiales iraníes respecto a la seguridad interna y la persecución de amenazas percibidas. El medio estatal destacó las declaraciones de Mohseni Ejei, quien recordó que los delitos de colaboración con países enemigos pueden conllevar la incautación de bienes y la aplicación de sentencias capitales, reafirmando la línea dura sostenida por la administración judicial del país.

Los arrestos en Jorasán Razaví ilustran la apuesta de los aparatos de seguridad iraníes por un control exhaustivo de las actividades extranjeras ante el temor a nuevas operaciones encubiertas, especialmente en un momento en el que infraestructuras sensibles y áreas económicas permanecen bajo vigilancia reforzada. Según medios oficiales, estos dispositivos de control buscan prevenir tanto la filtración de información estratégica como el desarrollo de atentados en territorio iraní, señalando la relación directa entre el conflicto regional y el aumento de tareas de inteligencia y contraespionaje en el país.

El clima de hostilidad se refleja también en la reacción del aparato judicial ante la sospecha de colaboraciones internas con actores externos, activando mecanismos legales inmediatos para procesar a cualquier individuo vinculado con la ofensiva liderada por Estados Unidos e Israel. Según reiteraron ISNA y Tasnim, el mensaje central de las autoridades enfatiza las consecuencias legales y patrimoniales para quienes participen en actividades consideradas en detrimento de la seguridad nacional.