Felipe VI y Letizia reciben en Zarzuela al equipo paralímpico español tras su éxito en Milano Cortina 2026

La esquiadora madrileña Audrey Pascual ha consolidado una actuación sobresaliente al obtener cuatro medallas en su primera participación en unos Juegos Paralímpicos, hecho que contribuyó significativamente al mayor logro alcanzado por el equipo paralímpico español de deportes de invierno en más de una década. La audiencia celebrada en el Palacio de la Zarzuela puso en relieve este resultado, que ha marcado un punto de inflexión para la delegación española y para la visibilidad del deporte inclusivo en el ámbito internacional.

Según informó el medio de comunicación, los Reyes Felipe VI y Letizia recibieron este martes al equipo paralímpico español que participó en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. La delegación, integrada por ocho deportistas, logró en esta edición histórica el mejor resultado desde los Juegos de Sochi 2014, gracias a la suma de medallas y a la gran labor desempeñada por los atletas en las distintas disciplinas: esquí alpino, snowboard, esquí de fondo y biatlón.

Tal como publicó el medio, Don Felipe y Doña Letizia intercambiaron impresiones de primera mano con los deportistas, además de felicitar personalmente tanto a los atletas como al cuerpo técnico y a los responsables del Comité Paralímpico Español. Durante la audiencia, los monarcas mostraron un interés específico por conocer los detalles de la competición, las condiciones afrontadas por los deportistas en Milano Cortina y las motivaciones personales y deportivas que guiaron el camino de cada integrante del equipo.

El medio consignó que, más allá de los resultados deportivos, el acto en Zarzuela puso el foco en el impacto social del éxito obtenido, subrayando cómo estos logros fomentan la inclusión en el deporte, aumentan la visibilidad de las personas con discapacidad y transmiten un mensaje de autosuperación a la sociedad. Representantes de la delegación y el personal técnico compartieron con los Reyes los retos superados y destacaron el valor colectivo de la experiencia vivida en estos Juegos.

Según detalló el medio, Audrey Pascual emergió como la principal figura del equipo tras conquistar dos medallas de oro, una de plata y una de bronce en su primera aparición paralímpica. Su rendimiento ha sido considerado clave para que España haya alcanzado su hito más alto en deportes de invierno desde el año 2014, reflejando tanto su dedicación personal como la evolución del deporte paralímpico nacional.

Durante el encuentro, la Reina Letizia optó por un vestido de tweed de corte clásico en tonos neutros, pieza identificada por su presencia en varias ocasiones, aunque la firma sigue sin hacerse pública. Especialistas han interpretado el vestuario como un posible guiño estilístico a la casa Chanel, aunque el propósito principal del atuendo fue mantener el tono institucional del evento y situar el foco en los atletas y sus éxitos.

La composición de la delegación española incluyó representación en distintas disciplinas: esquí alpino, snowboard, esquí de fondo y biatlón. El medio precisó que cada miembro del equipo y el personal técnico participaron en la audiencia, recibiendo el reconocimiento de la Casa Real por los logros alcanzados y el esfuerzo conjunto desplegado a lo largo del ciclo paralímpico y la cita de Milano Cortina.

La cobertura también destacó que la presencia de los deportistas en Palacio apuntaló el papel cada vez más relevante del deporte inclusivo en la agenda institucional del país, y evidenció el compromiso de diferentes organismos, incluido el Comité Paralímpico Español, con la promoción y el apoyo al deporte para personas con discapacidad.

En la audiencia se abordaron interrogantes sobre la preparación previa, el proceso de entrenamiento y los desafíos a enfrentar en el contexto de los deportes de invierno, tradicionalmente condicionados por cuestiones logísticas y de accesibilidad dentro del ámbito español. Los testimonios recogidos reflejaron la satisfacción por haber alcanzado objetivos personales y colectivos, así como la voluntad de continuar progresando por parte de los deportistas y técnicos.

En el balance general, el encuentro en Zarzuela se centró en el reconocimiento institucional y social de los éxitos obtenidos, y se subrayó el papel de inspiración de los integrantes de la delegación para futuras generaciones de deportistas con discapacidad. La edición de Milano Cortina 2026 queda marcada así como un referente para el deporte paralímpico nacional, tanto por los resultados conseguidos como por el impacto positivo en la normalización y proyección internacional del deporte inclusivo, tal como reportó el medio.