Feijóo urge a Vox a cerrar acuerdos en Extremadura y Aragón antes de abril: "Debe haber proporcionalidad y estabilidad"

Feijóo identificó como elemento central la necesidad de proporcionalidad y estabilidad en los acuerdos de gobierno, especificando que estos principios deben reflejar el mandato electoral. Según publicó Europa Press, el presidente del Partido Popular instó a Vox a alcanzar consensos definitivos en Extremadura y Aragón antes de que finalice el mes de marzo, y enfatizó que “no podemos irnos al mes de mayo sin una solución” en dichas comunidades autónomas. Añadió que resulta imprescindible contar con “claridad” en la postura de Vox y llamó a su socio de coalición a ejercer “responsabilidad” para la formación de ejecutivos sólidos y con garantías en esos territorios.

El líder del Partido Popular detalló en una entrevista concedida a ‘esRadio’, citada por Europa Press, que para avanzar en los pactos regionales no basta con acuerdos circunstanciales o limitados en el tiempo, sino que se requiere un compromiso duradero con la gestión pública. Señaló que la delegación de competencias y la estructura de los gabinetes deben tener correspondencia con los resultados de las urnas, subrayando que se trata de una exigencia democrática. Feijóo puntualizó que el objetivo no reside en alternancias o cargos interinos, sino en consolidar equipos de gobierno capaces de tomar decisiones ante los problemas ordinarios y las situaciones imprevistas que puedan surgir en el curso de una legislatura.

De acuerdo con Europa Press, Feijóo insistió en que tanto el Partido Popular como Vox deben buscar áreas de entendimiento porque así lo demanda la distribución del voto. Según sus declaraciones, “si el PP tiene el doble de votos que tú y a veces el triple de escaños, es antidemocrático el imposibilitar que ese partido gobierne, sobre todo si tú eres una alternativa al sanchismo”. Mencionó que el planteamiento de Vox respecto a la negociación había resultado poco maduro, aunque percibió avances recientes tras oír al líder de Vox, Santiago Abascal, afirmar que su formación se propone cerrar definitivamente los pactos autonómicos.

Sobre el caso de Extremadura, Feijóo recordó que la votación parlamentaria más reciente se celebró el 21 de diciembre, sin que hasta la fecha se haya logrado cerrar un acuerdo de investidura estable. En relación con Aragón, atribuyó la demora a la falta de definiciones claras en las negociaciones y consideró que la prolongación del proceso podría generar incertidumbre institucional. Sostuvo que tanto en Extremadura como en Aragón la prioridad es que cada paso del diálogo refleje la voluntad salida de las urnas y garantice la continuidad de la labor ejecutiva.

En ese contexto, Europa Press reportó que Feijóo sugirió ampliar el alcance de los pactos no solo a Extremadura y Aragón, sino también a Castilla y León, donde el PP también busca acuerdos para fortalecer la gobernabilidad. Recalcó que tanto la proporcionalidad como la estabilidad constituyen principios elementales para conformar administraciones capaces de responder a las expectativas ciudadanas sin sobresaltos.

El líder de los populares precisó que el gobierno exige dedicación y continuidad, no soluciones de carácter provisional ni concesiones motivadas por intereses personales o partidistas de corto plazo. Explicó que gestionar implica tomar decisiones complejas ante el surgimiento de dificultades, por lo que resulta fundamental que los socios de la coalición estén alineados en cuanto a los objetivos y la responsabilidad de gobierno. Europa Press detalló que Feijóo valoró positivamente la disposición de Vox a retomar las negociaciones, advirtiendo que ambos partidos cuentan con más elementos en común que diferencias.

Feijóo concluyó su intervención con la expectativa de que los acuerdos puedan concretarse de forma inminente, permitiendo la formación de ejecutivos “sólidos y con garantías” en las comunidades autónomas implicadas, y haciendo posible una legislatura caracterizada por la estabilidad institucional. Expresó “cierta esperanza” en que las conversaciones con Vox logren ponerse en marcha en los próximos días, lo que, según reportó Europa Press, reflejaría un cambio relevante en la posición del partido liderado por Abascal.