Agencias

El presidente de República del Congo es reelegido con casi el 95% de los votos en las últimas elecciones

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El presidente de República del Congo, Dennis Sassou Nguesso, ha ganado las elecciones presidenciales celebradas este domingo con el 94,82% de los votos, según cifras provisionales anunciadas por el ministro del Interior, Raymond Mboulou.

Sassou-Nguesso ha logrado cosechar más de 2,5 millones de votos frente a sus otros seis rivales, que no han superado la barrera del 5%, incluyendo el candidato Gavet Elengo, presidente del Movimiento Republicano, quien tan solo ha cosechado el 0,87% de las papeletas.

El presidente iniciará así su quinto mandato al frente del país tras unas elecciones en las que estaban llamadas a votar tres millones de personas y en las que la tasa de participación ha sido del 84,65%, según ha recogido la cadena de radiodifusión TV Congo.

Sassou Nguesso, de 82 años, es el tercer presidente que más tiempo lleva en el cargo en el continente africano. Llegó por vez primera al poder en 1979 y completó un primer "mandato" de 12 años bajo un régimen de partido único. La instauración del sistema bipartidista desembocó en su derrota en 1992.

Cinco años después y con una guerra civil de por medio que enfrentó a sus milicias con las del presidente Pascal Lissouba, acabaría regresando al poder (gracias al apoyo de Angola) que ha ostentado hasta estas elecciones presidenciales.

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