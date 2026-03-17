El Parlamento de El Salvador aprueba la cadena perpetua para "homicidas, violadores y terroristas"

La Asamblea Legislativa de El Salvador respaldó una reforma constitucional impulsada por el Gobierno que modifica el inciso segundo del artículo 27 de la Constitución, en el cual hasta ahora se prohibía explícitamente la imposición de penas perpetuas, de presión por deudas, las infames, proscriptivas y toda especie de tormento. Según consignó la agencia Europa Press, la modificación agrega una excepción para autorizar la cadena perpetua únicamente en los casos de homicidios, violaciones y delitos de terrorismo. El cambio fue aprobado este martes con 59 votos a favor y uno en contra en la Asamblea.

El medio Europa Press detalló que la votación parlamentaria se realizó poco después de que el Ejecutivo, presidido por Nayib Bukele, reunió 57 firmas para ingresar la iniciativa, superando por diez las que exige el reglamento. El presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, comunicó este respaldo extra a través de redes sociales.

De acuerdo con lo explicado por el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, junto a Ernesto Castro, la solicitud presentada modifica el cuerpo constitucional para permitir que la cadena perpetua se aplique solo a las personas condenadas por homicidio, violación o terrorismo. Villatoro especificó que la redacción propuesta añade: “La cadena perpetua sólo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas”.

El nuevo marco legal integra, además, una serie de reformas a otras normas de relevancia penal, según consignó Europa Press. Entre las leyes en vías de modificación se encuentran el Código Penal, la Ley Penal Juvenil y la Ley contra Actos de Terrorismo, lo que implica una revisión amplia del sistema sancionatorio salvadoreño.

La justificación principal del Gobierno para esta serie de reformas se relaciona con el estado de excepción vigente en El Salvador desde hace cuatro años. Villatoro explicó que han tenido que enfrentar múltiples cuestionamientos que, según sus palabras, provienen también de organizaciones que defienden a criminales violentos y que critican el uso de herramientas legales para mantener el orden. “Hemos tenido todos los embates y todos los ataques de todas estas organizaciones criminales también, que defienden a criminales violentos, donde se nos ha cuestionado el uso legítimo de las herramientas de un Estado de derecho para poder brindarle paz y seguridad a los salvadoreños”, citó Europa Press al ministro.

El titular de Justicia y Seguridad también argumentó que estas reformas buscan proteger a las comunidades del país, reforzando la idea de que no debe haber espacio para homicidas ni violadores. "Nuestra guerra sin cuartel contra los terroristas no se detiene, pero el país que anhelamos también requiere que en nuestras sociedades no existan homicidas ni violadores, en ninguna de nuestras comunidades, en ninguna de nuestras colonias. Por eso, solicitamos la cadena de perpetua para este tipo de criminales", declaró Villatoro y añadió que esta medida es “consecuente” con el rescate del derecho penal, palabras recogidas por Europa Press.

El presidente Nayib Bukele manifestó su posición respecto a la medida a través de redes sociales. “Veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión”, escribió Bukele, según publicó Europa Press. El mandatario ha sostenido una política centrada en la seguridad y el combate a la criminalidad, adoptando un discurso de firmeza ante los delitos graves.

El ministro Villatoro subrayó que la enmienda pretende reforzar la seguridad ciudadana y que constituye una respuesta ante el desafío estructural que enfrenta el país con las pandillas y la criminalidad de alto impacto. Además, puntualizó que la aprobación de la modificación constitucional se acompaña de disposiciones que buscan endurecer otros marcos legales, lo que podría traducirse en sanciones penales más severas para ciertos delitos violentos.

Según Europa Press, la ampliación de penas y la inclusión de la cadena perpetua han generado diversos debates dentro del país, en un contexto marcado por un largo estado de excepción y polémicas sobre la eficacia y los límites del sistema penal frente al crimen organizado. La reforma introduce un cambio significativo en el panorama legislativo salvadoreño, cuyo texto original retiraba expresamente la posibilidad de penas perpetuas bajo cualquier circunstancia.

Estas decisiones se inscriben en una serie de reformas legales que el Ejecutivo viene promoviendo con el argumento de garantizar una mayor seguridad y paz social en El Salvador. Los impulsores de la reforma defendieron que responde a la necesidad de fortalecer las herramientas legales ante la persistencia de la actividad delictiva y terrorista en el país.

De acuerdo con Europa Press, la medida deberá superar posteriores procedimientos legislativos para que las modificaciones constitucionales y las reformas legales entren plenamente en vigor, integrándose dentro del conjunto de políticas de seguridad adoptadas desde el Ejecutivo.