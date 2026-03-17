El Ibex 35 cae levemente en la apertura pero sujeta los 17.000 puntos, con el petróleo Brent en 103 dólares

Hasta el momento, el precio del barril de crudo Brent llegó a acercarse a los 105 dólares tras haber cerrado la jornada anterior apenas por encima de los 100 dólares, una escalada vinculada directamente al conflicto en Irán y al bloqueo del estrecho de Ormuz, uno de los puntos de tránsito más relevantes para el comercio mundial de petróleo. Según informó Europa Press, esta situación ha llevado a la Agencia Internacional de la Energía (AIE) a considerar nuevas medidas en busca de frenar el impacto de la crisis energética, mientras mercados mundiales y autoridades financieras siguen atentamente la evolución del precio del petróleo y su efecto inmediato en los índices bursátiles como el Ibex 35, que este martes inició actividades con descensos leves antes de revertir el curso.

El Ibex 35 comenzó la jornada de este martes con una disminución marginal de 0,04%, ubicándose en los 17.082,4 puntos a las 9.00 horas, impulsado por la preocupación generada por la subida del crudo, según consignó Europa Press. Pasados apenas unos minutos de la apertura, el índice español cambió su tendencia y alcanzó un incremento del 0,08%, situándose en 17.101,2 puntos, a pesar de la inestabilidad impulsada por la volatilidad en los mercados energéticos. El precio del crudo Brent, uno de los principales referentes internacionales, subió hasta 103,5 dólares en la apertura, claramente por encima de los 72 dólares que mostraba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel. Europa Press detalló que, en los primeros intercambios bursátiles, el barril de Brent y el West Texas Intermediate (WTI) se incrementaron 3,3% y 3,78% respectivamente, con el WTI alcanzando los 97,03 dólares.

El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, declaró que la organización está preparada para liberar más reservas de petróleo con el objetivo de contrarrestar los efectos de la crisis y afrontar la escasez provocada por el conflicto. Esta medida complementaría los 400 millones de barriles ya anunciados y que se prevé comiencen a incorporarse al mercado esta misma semana, información publicada por Europa Press. Gobiernos de países como Colombia, Singapur, Tailandia y Vietnam, junto con los miembros de la AIE, manifestaron su disposición a sumarse a los esfuerzos para estabilizar los mercados.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en la necesidad de alcanzar una cooperación internacional para reabrir el estrecho de Ormuz, responsable por el transporte de aproximadamente el 20% del petróleo mundial. Europa Press reportó que, pese a las presiones de Washington, los ministros de Exteriores de la Unión Europea rechazaron la opción de enviar fragatas al estrecho, argumentando que priorizarán los canales diplomáticos y subrayando la importancia de mantener abierto el tráfico marítimo, aunque mostraron dudas sobre la posible extensión del mandato de la misión naval europea 'Aspides' en la zona. El Consejo de la Unión Europea optó por la prudencia y descartó, por el momento, acciones contundentes en el Golfo Pérsico.

Las repercusiones de estas tensiones se sienten en los mercados bursátiles internacionales. Mientras Wall Street cerró el lunes al alza, con subidas del 0,8% para el Dow Jones y del 1,2% para el Nasdaq, los mercados asiáticos mostraron resultados dispares. El Nikkei japonés registró una caída del 0,2% y la Bolsa de Shanghai retrocedió más del 0,8%, mientras que el Kospi de Corea del Sur avanzó 1,6% y el Hang Seng de Hong Kong aumentó un 0,1%, de acuerdo con los datos suministrados por Europa Press.

Dentro del Ibex 35, las mayores caídas iniciales correspondieron a Indra, con un descenso del 1,59%, seguida por Arcelormittal y Acciona Energía, con pérdidas del 1% y 0,87% respectivamente. En contraste, Repsol lideró los avances con una subida del 1,11% y Sacyr aumentó un 0,63%. La tendencia en las principales Bolsas europeas fue mixta. Según Europa Press, París retrocedió un 0,09%, Fráncfort descendió un 0,21% y Milán perdió un 0,14%, mientras que Londres avanzó un 0,09%.

La atención de los inversores esta semana también se dirige a la política monetaria internacional. Europa Press destacó que esta semana se desarrollarán reuniones clave del Banco Central Europeo (BCE) y de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), en las que se esperan definiciones sobre los tipos de interés, una variable fundamental para la evolución futura del mercado ante el contexto de inflación y volatilidad. En Australia, el Banco de la Reserva decidió aumentar el tipo de interés de referencia en 25 puntos básicos, situándolo en el 4,10%. Esta es la segunda subida consecutiva y representa el nivel más elevado desde abril de 2025, impulsada por las crecientes presiones inflacionistas, incluso antes de que los efectos del conflicto en Oriente Próximo repercutan completamente a nivel global y nacional.

Dentro del mercado de materias primas, el reciente repunte del crudo Brent, que ha oscilado desde los 72 dólares hasta los 119 dólares en la última semana, refleja la sensibilidad a la prolongación del conflicto en la región y los riesgos asociados al cierre parcial del estrecho de Ormuz. Las restricciones en este paso marítimo, por donde circula también una parte significativa del gas natural licuado y fertilizantes, han forzado a los países productores del Golfo a recortar su producción, lo que profundiza las presiones alcistas sobre el crudo y el gas natural, de acuerdo con lo consignado por Europa Press.

La importancia del estrecho de Ormuz radica en su función como vía estratégica para una quinta parte del flujo mundial de crudo. Los ataques recientes a embarcaciones petroleras desde el inicio de la ofensiva han agravado la paralización del tráfico marítimo, apuntando a una mayor incertidumbre para los productores y consumidores. Ante este escenario, el presidente Trump advirtió que los países de la OTAN tendrían "muy mal futuro" si no participan en las acciones para restablecer el paso marítimo bloqueado por Irán.

Finalmente, en el entorno de divisas, Europa Press reportó que el euro cotizaba frente al dólar en 1,1498 y el interés reclamado por el bono español a diez años alcanzaba el 3,439%. El panorama actual recoge una mezcla de tensiones geopolíticas, incertidumbre energética y volatilidad en los mercados internacionales, factores que podrían seguir condicionando las decisiones de los principales actores económicos en los próximos días.