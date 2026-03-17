El Ejército de Israel mata a dos palestinos por "tirar piedras contra vehículos israelíes" en Cisjordania

La Autoridad General para Asuntos Civiles de la Autoridad Palestina informó que uno de los fallecidos en la operación de las Fuerzas de Defensa de Israel cerca de Sinjil, al norte de Ramala, era un menor de 17 años, cuyo cuerpo permanece retenido por los soldados israelíes. Según publicó la agencia Wafa, este hecho ha generado reacción en la comunidad palestina, ya que la retención del cadáver dificulta el acceso de la familia a los restos del joven para realizar los procedimientos funerarios.

El Ejército de Israel anunció este lunes que una unidad de francotiradores fue responsable de la muerte de dos personas en Cisjordania, a quienes acusaron de lanzar piedras contra varios vehículos israelíes en una carretera principal cercana a la localidad de Sinjil. De acuerdo con un comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), citado por la agencia Europa Press, la operación fue descrita como una “acción selectiva” y se especificó que el ataque tuvo como blanco directo a quienes identificaron como responsables de actos violentos que ponían en riesgo a conductores israelíes.

En el mismo comunicado, las FDI detallaron que sus fuerzas detectaron a tres individuos señalados por lanzar piedras en la vía principal de la zona, de los cuales dos murieron como resultado de disparos efectuados por francotiradores. En cuanto al tercer participante, se mantiene en curso una operación de búsqueda para su localización y captura. El Ejército afirmó que continuará sus acciones en la región para “frustrar el terrorismo y mantener la seguridad de los residentes”, enfatizando su intención de prevenir situaciones similares en el futuro.

Al respecto, la agencia palestina Sanad también reportó la muerte de dos personas en el incidente, indicando que ambas perdieron la vida como consecuencia de disparos efectuados por tropas israelíes. Las versiones de las agencias palestinas se alinean en cuanto al saldo mortal de la operación, aunque insisten en poner el foco en la identidad y la edad de los fallecidos, así como en la retención de uno de los cuerpos por parte de las autoridades militares israelíes.

La zona donde ocurrió el suceso corresponde a Cisjordania, un territorio donde la tensión entre fuerzas israelíes y la población local se ha mantenido elevada, con frecuentes operativos vinculados a la seguridad y denuncias recurrentes sobre incidentes relacionados con la violencia, según mencionó Europa Press citando diferentes reportes.

En el parte oficial del Ejército, un portavoz remarcó que la acción fue llevada a cabo siguiendo procedimientos de identificación de amenazas específicas, afirmando que el uso de francotiradores obedeció a la intención de conducir una operación precisa contra quienes suponían un peligro inmediato para el tránsito local. Además, el comunicado reiteró el mensaje de que las FDI proseguirán con su despliegue en la zona para garantizar la seguridad en las rutas utilizadas por vehículos israelíes.

La noticia ha destacado los retos existentes en la gestión de la seguridad y el mantenimiento del orden en áreas bajo tensión política y social. Los hechos ocurridos en las inmediaciones de Sinjil se han convertido en un nuevo punto de atención dentro del panorama de incidentes que afectan a la región, según narraron tanto Europa Press como las agencias palestinas Wafa y Sanad, que también reflejan la preocupación de las autoridades palestinas sobre la actuación de las fuerzas israelíes y el tratamiento dado a las víctimas y sus familias.