Agencias

Detenidos un hombre de 76 años y una mujer de 38 por agresión sexual en Bilbao

Una denuncia interpuesta por una mujer en Bilbao derivó en la aprehensión de dos personas tras un incidente registrado de madrugada en un domicilio, donde, según la afectada, sufrió tocamientos sin su aprobación y decidió abandonar el lugar

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La identificación de una tercera persona como testigo resultó clave para la investigación del caso sucedido en el barrio bilbaíno de Santutxu, donde una mujer denunció tocamientos sin consentimiento durante la madrugada del pasado domingo en una vivienda de la calle Karmelo. Según informó la Policía Municipal de Bilbao, los hechos se desencadenaron después de que la víctima alertara a las autoridades y relatara haber sido víctima de una agresión sexual al acudir al citado domicilio junto a un conocido y otras dos mujeres.

El medio consignó que la denuncia se formalizó poco después de las 5.00 horas. La afectada declaró que subió a un piso acompañado de un conocido y dos mujeres. Una vez dentro del domicilio, afirmó que tanto un hombre de 76 años como una mujer de 38 años le realizaron tocamientos no consentidos, lo que la llevó a abandonar el lugar de manera inmediata y contactar con la Policía Municipal de Bilbao. Tras recibir el aviso, los agentes se desplazaron hasta el domicilio indicado y, una vez en el lugar, procedieron a la detención de los dos presuntos agresores.

El medio detalló que la tercera mujer presente en la vivienda fue considerada testigo directa de la situación y deberá prestar declaración ante las autoridades. Según publicó la fuente, las primeras diligencias buscan esclarecer las circunstancias en que se produjeron los hechos e identificar con precisión la participación de cada persona implicada en el episodio.

El incidente, que tuvo lugar en un inmueble del barrio de Santutxu, ha generado la apertura de una investigación policial para recabar todos los elementos de prueba y avanzar en la toma de declaraciones, tanto de la denunciante como del resto de personas presentes en el domicilio. Conforme reportó la fuente, la intervención policial se efectuó de manera inmediata tras el aviso, permitiendo la detención de los dos sospechosos en el interior del piso.

De acuerdo con las informaciones recabadas por el medio, la voz de alarma de la víctima posibilitó una rápida actuación policial, que ahora centra sus esfuerzos en analizar las versiones y testimonios para determinar la responsabilidad de los detenidos. Mientras tanto, la mujer identificada como testigo deberá relatar lo ocurrido ante las autoridades correspondientes para contribuir a la reconstrucción de los hechos investigados en este caso de presunta agresión sexual.

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