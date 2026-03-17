Crónica del Manchester City - Real Madrid: 1-2

La intervención técnica del VAR resultó determinante para sancionar la mano de Bernardo Silva frente a la portería, lo que implicó la expulsión directa del jugador portugués y otorgó al Real Madrid la posibilidad de marcar el primer gol del encuentro. Según detalló Europa Press, este penal convertido por Vinícius Júnior abrió un desarrollo de partido favorable a los visitantes, dejando en desventaja al Manchester City, que desde entonces jugó con un futbolista menos y vio cómo disminuían sus opciones de remontada en la Liga de Campeones 2025-26.

De acuerdo con Europa Press, el Real Madrid selló el pase a los cuartos de final tras imponerse 1-2 en el Etihad ante un Manchester City que llegaba condicionado por la derrota 0-3 en el partido de ida. El conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa administró la ventaja obtenida en la eliminatoria, haciendo valer la renta y aprovechando los episodios clave del encuentro. Vinícius Júnior firmó los dos goles del equipo, mientras que Erling Haaland anotó para el equipo de Pep Guardiola. Este resultado situó al equipo blanco entre los ocho mejores del continente y condujo al City a una eliminación prematura.

Europa Press destacó que, en los primeros minutos de juego, la presión del Manchester City se tradujo en jugadas peligrosas, como un disparo al poste y remates de Rodri Hernández y Tijjani Reijnders. El Real Madrid se replegó y concentró sus esfuerzos en contener los ataques rivales recurriendo a largas posesiones. En una de estas jugadas, Vinícius desbordó por la izquierda, remató al palo y en el rebote fue Bernardo Silva quien, al intentar evitar el gol bajo los palos, tocó el balón con la mano. Tras la revisión del VAR, el árbitro Clément Turpin decretó el penal y mostró la tarjeta roja directa a Silva. El propio Vinícius se encargó de tirar y marcar el penal, ampliando a 4-0 la ventaja global para los madridistas.

El medio Europa Press reportó que, pese a la inferioridad numérica, el City continuó con un planteamiento ofensivo, generando peligro por medio de Haaland, quien primero se topó con las intervenciones de Thibaut Courtois y después encontró el empate momentáneo al rematar un balón suelto en el área pequeña, cuando el partido parecía controlado por el Real Madrid. El City celebró solo brevemente, pues dos goles posteriores, uno de cada equipo, fueron anulados por fuera de juego.

La segunda mitad estuvo marcada por el cambio obligado del portero madridista. Courtois, aquejado por una sobrecarga muscular en el aductor derecho, fue sustituido por Andriy Lunin, quien, como recordó Europa Press, ya había protagonizado actuaciones decisivas en anteriores encuentros europeos. Poco después de su ingreso, Lunin salvó a su equipo ante una ocasión clara de Haaland y mantuvo el empate parcial. El partido, no obstante, mostró a un Real Madrid más replegado, que optó por los contragolpes con Vinícius como referencia y que sufrió ciertos apuros ante el empuje del City, a pesar de contar con solo diez jugadores.

El City, durante el segundo tiempo, insistió en buscar un segundo gol que les acercara a la hazaña, con ataques por ambas bandas y un tanto conseguido por Jérémy Doku que fue anulado por posición adelantada. Además, el árbitro no consideró punible una acción en la que el balón tocó la mano de Fran García, a pesar de las protestas de la afición local. Mientras tanto, el ritmo del partido disminuyó con el paso de los minutos y las llegadas de ambos equipos se alternaron con intervenciones del VAR que impidieron la validez de diversos goles.

Europa Press puntualizó que Kylian Mbappé reapareció tras una ausencia cercana al mes y jugó los últimos veinte minutos, en sustitución de Brahim Díaz. La calidad de Aurélien Tchouaméni se reflejó en un centro lateral que asistió a Vinícius Júnior para que el delantero brasileño sellara su doblete y confirmara la victoria del Real Madrid sobre la hora, cuando el City buscaba desesperadamente revertir el marcador.

La alineación presentada por el Manchester City incluyó a Donnarumma en la portería, con Nunes, Khusanov, Dias, Aït-Nouri, Rodri, Bernardo Silva, Reijnders, Cherki, Haaland y Doku entre los titulares. Por parte blanca, Álvaro Arbeloa alineó a Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Valverde, Tchouaméni, Pitarch, Güler; Brahim y Vinícius Júnior. Entre los cambios destacados estuvieron la entrada de Andriy Lunin por Courtois en el descanso, y la participación de Manuel Ángel, Camavinga y Kylian Mbappé en el transcurso del segundo tiempo.

El árbitro francés Clément Turpin mostró amonestaciones a Khusanov, Mbappé y Alexander-Arnold, mientras que la expulsión de Bernardo Silva a los veinte minutos condicionó el desarrollo del compromiso. El partido se disputó en el Etihad Stadium ante un público local que no pudo ver a su equipo revertir la desventaja de la ida. El Real Madrid afrontará los cuartos de final, donde el Bayern Múnich aparece como el rival más probable, de acuerdo con los análisis previos referidos por Europa Press.

A lo largo del encuentro, los merengues trabajaron para contener la reacción de los ingleses que, pese a quedar en inferioridad numérica, igualaron las fuerzas por momentos y contaron con dos goles anulados por fuera de juego. El Real Madrid mostró una defensa que retrocedía sobre su propia área y que encontró en sus delanteros las opciones más claras al contrataque. El desarrollo del partido se inclinó hacia el control táctico visitante, y las jugadas a balón parado y las transiciones rápidas representaron las mejores herramientas ofensivas para ambos equipos hasta el final. Vinícius concluyó su actuación con dos tantos definitivos y completó la serie con tres goles, después de haber fallado un penal en el Santiago Bernabéu, tal como reflejó Europa Press.