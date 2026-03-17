Costa asume que la paz en Ucrania exigirá a la UE hablar con Rusia: "No ahora, pero ese día llegará"

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, expuso que la Unión Europea debe prepararse para un futuro escenario de diálogo con Rusia enfocado en la seguridad europea y la paz en Ucrania, aunque enfatizó que este momento aún no ha llegado. Según consignó European Newsroom, que agrupa a varias agencias europeas, Costa señaló que la UE debe mantener la presión económica sobre Moscú y continuar el apoyo a Kiev, pero subrayó la necesidad de considerar una estrategia de conversación directa con Rusia si las actuales iniciativas diplomáticas no prosperan.

El socialista portugués declaró que, aunque “no ahora”, llegará un día en el que la Unión deberá sentarse con Moscú, no con el objetivo de negociar suministros energéticos sino para tratar sobre la estabilidad y la paz en el continente. En sus palabras para European Newsroom, Costa insistió en que el bloque comunitario debe mantenerse alineado con Estados Unidos y respaldar la iniciativa del presidente estadounidense, Donald Trump, para lograr “una paz justa y duradera” en Ucrania, sin entorpecer estos esfuerzos, pero sin dejar de prepararse para tomar el relevo diplomático si las conversaciones actuales no logran avances.

European Newsroom reportó que el diálogo a tres bandas entre Washington, Moscú y Kiev, que comenzó en enero de este año, se encuentra actualmente bloqueado, ya que la guerra en Oriente Próximo, desatada tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, impidió la realización de nuevas reuniones en los Emiratos Árabes Unidos, lugar habitual de los encuentros. Costa observó que la UE tendría que estar lista para actuar si Estados Unidos, por cualquier motivo, decide dejar de liderar estos esfuerzos, o si fracasan en su intento de alcanzar un acuerdo entre las partes.

El dirigente recordó que la estrategia comunitaria adoptada durante el conflicto ha sido la de romper la dependencia de la energía de origen ruso. De acuerdo con European Newsroom, Costa insistió en que la política de la UE busca desprenderse permanentemente de los recursos energéticos provenientes de Rusia, y no volver a negociar precios ni suministros, reiterando que este camino fue difícil para algunos Estados miembros como Alemania, que debieron llevar a cabo transformaciones importantes. Sólo Hungría y Eslovaquia cuentan con una excepción a este principio: ambos países pueden seguir utilizando gas y petróleo rusos hasta finales de 2027.

Al abordar el reciente bloqueo por parte del Gobierno húngaro al préstamo de 90.000 millones de euros destinado a cubrir las necesidades financieras urgentes de Ucrania, Costa expresó su rechazo contundente a la actitud de Budapest, dirigida por Viktor Orbán, pues argumentó que ya existía un consenso unánime para conceder dicho préstamo y que ningún Estado miembro debe retractarse tras aprobar una decisión en el Consejo Europeo. European Newsroom detalló que Hungría explicó su negativa alegando que Ucrania ha obstaculizado el envío de crudo ruso hacia su territorio a través del oleoducto Druzhba.

Costa lamentó esta postura, calificando de inadmisible que un Estado miembro bloquee lo acordado colectivamente, y recordó que la excepción energética permitida a Hungría y Eslovaquia precisamente tuvo como objetivo facilitar un acuerdo común. Además, instó al Gobierno húngaro a que respete los compromisos adoptados no solo ante los socios europeos, sino también ante sus propios ciudadanos y los tratados que rigen la Unión. El medio European Newsroom citó a Costa señalando que espera una resolución positiva en la próxima cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en Bruselas.

Las tensiones entre Hungría y Ucrania aumentaron recientemente tras las declaraciones del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien aludió a que podría dar a los militares ucranianos el número telefónico de Orbán para que “le hablaran en su idioma” debido a la negativa húngara de desbloquear el financiamiento. Costa, según European Newsroom, criticó estas palabras y señaló que, aunque existe una relación cercana con Ucrania y el presidente Zelenski, ningún representante debe dirigirse a un dirigente europeo de esa forma, ni siquiera en situaciones emotivas.

European Newsroom recopiló también que Costa defendió la importancia de proteger las infraestructuras europeas, en especial el oleoducto Druzhba, ante la posibilidad de ataques futuros provenientes de Rusia, y reiteró que la UE mantiene la cooperación técnica con Ucrania para asegurar la reparación y el reingreso en funcionamiento de dicha tubería lo antes posible.

Respecto a la perspectiva general de la Unión, Costa subrayó que el principal objetivo debe ser preservar la unidad comunitaria y avanzar en el proceso de ampliación, integrando a países como Ucrania, Moldavia y aspirantes de los Balcanes Occidentales y el este de Europa. Reconoció que la adhesión a la UE supone desafíos significativos para los candidatos, quienes deben acometer reformas profundas para ajustarse a los requisitos establecidos en los criterios de Copenhague. Costa propuso abordar estas integraciones con mayor flexibilidad interna, instando a revisar y adaptar los propios mecanismos de la Unión para agilizar el proceso, pero siempre manteniendo los principios y estándares de admisión.

El presidente del Consejo Europeo manifestó en la entrevista que no comparte expresiones como la de “Europa a dos velocidades”, pues observó que la Unión ya presenta diferencias estructurales, como la pertenencia o no de algunos Estados al espacio Schengen o a la zona euro. Sugirió que, en el futuro, podría contemplarse que unos Estados miembros no participen en todos los ámbitos de integración desde el inicio, o incluso que otros retrocedan en algunos aspectos, en vez de iniciar procesos de salida total del bloque. De acuerdo con European Newsroom, defendió la idea de una arquitectura comunitaria más flexible como vía para mantener la cohesión y evitar divisiones mayores dentro del proyecto europeo.

Finalmente, Costa aseguró que los Estados miembros deben actuar en base al principio de buena fe y cooperación leal para sostener la unidad europea, argumentando que, si algunos sienten incomodidad con las formas actuales de integración, conviene permitir ciertos márgenes de flexibilidad antes que exponerse a pérdidas mayores de cohesión. European Newsroom registró que el presidente portugués concluyó abogando por la protección de la unidad y adaptación continua de la Unión ante los nuevos desafíos.