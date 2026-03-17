Cardoso: "Podemos llevar muchos aprendizajes del partido ante el Barcelona para el del Tottenham"

Johnny Cardoso puso el foco en los cambios que ha experimentado su temporada para explicar la progresión del Atlético de Madrid en la Liga de Campeones. El centrocampista estadounidense, consultado en la conferencia de prensa previa al encuentro en Londres, insistió en que el equipo ha atravesado momentos complicados, pero actualmente observa una evolución positiva tanto en lo colectivo como en lo personal. Según consignó el medio, Cardoso reflexionó sobre la etapa inicial de la temporada, en la que afrontó lesiones y distintas dificultades, y explicó que ahora está en condiciones de aportar y contribuir al grupo dentro del terreno de juego.

Según publicó el medio, Cardoso subrayó que el Atlético de Madrid extrae lecciones importantes de recientes enfrentamientos, especialmente el partido de la Copa del Rey Mapfre ante el FC Barcelona. Destacó que analizar los errores cometidos frente al club catalán ha permitido identificar aspectos concretos para corregir de cara al compromiso frente al Tottenham en la Liga de Campeones 2025-2026. El equipo madrileño viaja a Londres para disputar el partido de vuelta de los octavos de final, partiendo con el resultado favorable de 5-2 conseguido en el Riyadh Air Metropolitano, según detalló la fuente.

Durante la rueda de prensa, Cardoso afirmó: “Creo que sí que podemos llevar muchos aprendizajes de este partido ante el FC Barcelona. Trabajamos mucho también pensando y sabiendo los errores que cometimos en el partido del Barça y lo que podemos mejorar para este partido, así que estamos muy confiados y tengo total confianza en mi equipo también”. De acuerdo con el medio, el futbolista enfatizó la importancia de corregir falencias y mantener la intensidad en la competencia, especialmente porque se enfrentarán con un rival que no ha encajado goles en su estadio y que tampoco perdió durante la primera fase de la Champions.

El medio señaló que Cardoso fue claro respecto a la estrategia para la vuelta en Londres, al afirmar que el plantel no se confiará por la ventaja obtenida en la ida. “Somos un equipo muy intenso y estamos aquí para vencer el partido, pero también sabemos que es un equipo que en su casa no ha sufrido goles y que no ha perdido también en la primera fase de esta Champions, así que estamos aquí para ganar el partido”, declaró el centrocampista, subrayando que el objetivo pasa por imponer el juego del Atlético independientemente de la renta conseguida.

Según informó el medio, el volante rojiblanco resaltó que el equipo está logrando marcar muchos goles, aunque insistió en la importancia de abordar cada encuentro de manera independiente y sin caer en excesos de confianza. Cardoso mencionó respecto al duelo que se avecina: “El de este miércoles es un partido difícil contra un equipo muy fuerte y ojalá que podemos crear y aprovechar las oportunidades y seguir así”. Esta visión plantea la necesidad de construir cada resultado mediante el juego y el trabajo colectivo, sin mirar demasiado el contexto favorable en la llave.

El medio reportó que el buen momento que atraviesa Cardoso contrasta con el inicio de campaña, durante el cual debió superar lesiones y situaciones adversas. El mediocampista compartió que en el presente siente que puede aportar más y que su integración al equipo es cada vez mayor, aunque considera que todavía tiene margen para perfeccionar distintas facetas junto al grupo y el cuerpo técnico.

Asimismo, tal como publicó el medio, Cardoso fue consultado por la situación en la portería, en especial por la titularidad de Juan Musso en lugar de Jan Oblak, quien se encuentra lesionado. El estadounidense expresó su confianza en la plantilla, destacando la capacidad tanto del portero argentino como la del habitual titular esloveno. “Nosotros tenemos mucha confianza en todos los jugadores que tenemos. Musso lo viene haciendo muy bien, es un portero que nos da mucha confianza, así como Oblak. Tenemos muchas ganas de tener a los dos y poder tener dos porteros de alto nivel, tenemos mucha confianza en ambos”, sentenció el centrocampista, según la crónica del medio.

El enfrentamiento del Atlético de Madrid ante el Tottenham en Londres decidirá el pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones, una instancia en la que el conjunto dirigido por Diego Simeone se presenta tras un ciclo de aprendizaje y autoevaluación, tomando como referencia los desafíos superados desde el inicio de la temporada, la rotación en la portería y las experiencias previas frente a equipos como el FC Barcelona. Todo esto, según detalló el medio, configura un contexto en el que el club madrileño apuesta por el trabajo grupal, el análisis de errores y la confianza en sus recursos ante uno de los compromisos clave de su calendario europeo.