Audi estudia fabricar vehículos en Estados Unidos ante la presión arancelaria

Directivos de Audi han señalado la existencia de “espacio de sobra” en la planta del grupo Volkswagen ubicada en Chattanooga, Tennessee, para la eventual producción de modelos de la marca. Esta posibilidad responde al impacto que tienen los aranceles sobre vehículos importados desde Europa y México hacia Estados Unidos, un contexto que lleva al fabricante alemán a valorar nuevas alternativas industriales en el mercado norteamericano. Según informó el medio, la empresa se encuentra evaluando de forma “seria” producir directamente en Estados Unidos, en línea con una estrategia centrada en incrementar su presencia en la región y reducir la exposición a futuras medidas comerciales restrictivas.

De acuerdo con las fuentes citadas por el medio, Audi viene analizando desde hace años opciones para fortalecer su presencia industrial en el mercado estadounidense, que figura entre los más importantes para sus resultados globales. El grupo, que pertenece al consorcio Volkswagen, estudia la posibilidad de trasladar parte de la producción de sus modelos —actualmente concentrada en Europa y en México— a territorio estadounidense. Este paso buscaría mitigar el impacto de los cambios arancelarios implementados en los últimos años y el encarecimiento asociado a la importación de vehículos.

Actualmente, explicó el medio, Estados Unidos impone un arancel del 27,5% a las importaciones de vehículos procedentes de México, lo que afecta directamente a modelos como el Q5, el cual se produce en ese país. Asimismo, los vehículos que llegan al mercado estadounidense desde Europa enfrentan un gravamen del 15%, incluso después de la reducción reciente aplicada por la administración estadounidense. Estos factores inciden en la decisión de la firma de analizar si es conveniente instalar una línea de ensamblaje en Norteamérica para asegurar su competitividad en la región.

Según publicó la fuente, Audi no cuenta con plantas propias en Estados Unidos; su abastecimiento a este mercado proviene principalmente de importaciones desde Europa y México. Ante la volatilidad de las políticas arancelarias, la compañía sopesa realizar una inversión multimillonaria que, por ahora, no se ha concretado, a la espera de mayor estabilidad en las condiciones comerciales. El objetivo principal radica en posicionar a la industria dentro del territorio estadounidense, disminuir la dependencia de las exportaciones y potenciar su acceso al mercado.

El medio detalló que esta posible reubicación de la producción se inscribe en una tendencia sectorial más amplia. Diversos fabricantes internacionales exploran la fabricación local en mercados clave, en busca de esquivar las barreras comerciales y responder a un entorno regulatorio cambiante, que cada vez presta mayor atención a incentivos para vehículos eléctricos y nuevas normas técnicas.

Audi, en paralelo, impulsa nuevas ofensivas de producto adaptadas a las demandas diferenciadas de los principales mercados. Reportó el medio que el grupo presentó recientemente el modelo Q9, un SUV con el que ingresa por primera vez en el segmento D, aunque su fabricación se realizará en Bratislava, Eslovaquia. En el mercado asiático, la empresa ya comercializa el E5 Sportback, producido mediante una alianza con la compañía china SAIC Motor, reflejando el impulso de estrategias específicas para distintas regiones del mundo.

El reporte agrega que la marca de los cuatro aros también ha develado el prototipo A2 e-tron, cuyo ensamblaje arrancará en septiembre en la sede central de Ingolstadt, Alemania, y anticipa una versión eléctrica destinada al mercado global para comienzos del próximo año. También se presentó el concept car deportivo denominado C, programado para su lanzamiento durante el próximo año.

Al integrar una gama diversificada de motorizaciones y plataformas de producción globales, Audi busca ajustar su oferta a los requerimientos de clientes en mercados prioritarios como China, Estados Unidos y Europa. El medio explicó que estas estrategias acompañan el rediseño global de la industria, marcado por la necesidad de adaptarse a regulaciones cambiantes, el auge de los incentivos al vehículo eléctrico y la localización de la producción ante el aumento de barreras comerciales.

En ese marco, el interés de Audi por ampliar operaciones en Estados Unidos responde tanto a la presión de gravámenes como al objetivo de captar una mayor cuota de mercado y consolidar su posición en un entorno que premia el ensamblaje local. El grupo Volkswagen, matriz de Audi, ofrece la infraestructura industrial existente en Chattanooga como un recurso para avanzar en los nuevos planes, según consignó la fuente. Las decisiones sobre inversiones sustanciales en territorio estadounidense permanecerán sujetas a la evolución de la política comercial y a la evaluación de riesgos que enfrenta el sector.