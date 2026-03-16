VÍDEO: Joan Laporta, reelegido presidente del FC Barcelona con el 68,18% de los votos

Laporta planea asumir oficialmente como presidente del FC Barcelona a partir del 1 de julio, una decisión que responde a la intención de no perder el primer año de los cinco estipulados en su mandato debido a que el ciclo administrativo del club cierra en junio. Según informó Europa Press, Joan Laporta resultó vencedor en las recientes elecciones celebradas en puntos de Catalunya y Andorra, obteniendo el 68,18 por ciento de los votos del censo electoral de la entidad azulgrana, lo que equivale a 32.934 apoyos.

El proceso electoral, reportado por Europa Press, contó con la participación de 42,34 por ciento de los 114.504 socios y socias habilitados para votar. Víctor Font, principal contendiente de Laporta en estos comicios, recibió 14.385 votos, representando el 29,78 por ciento. De esta manera, Laporta logró una ventaja considerable sobre Font, superando los registros alcanzados en las anteriores elecciones donde también había competido contra él y Toni Freixa.

Tal como detalló Europa Press, Laporta, abogado nacido en Barcelona y con 63 años al momento de la reelección, extenderá su segundo ciclo presidencial al frente del Barça, luego de haber ejercido el cargo entre 2003 y 2010, y posteriormente desde 2021. Su reelección marca un nuevo capítulo en la gestión de la entidad, en la que ya cuenta con experiencia acumulada en dos anteriores periodos.

La jornada electoral coincidió con un partido entre el FC Barcelona y el Sevilla FC en el Spotify Camp Nou, encuentro que terminó 5-2 a favor del conjunto azulgrana. Pese a la relevancia de la elección presidencial, la participación fue baja en términos históricos. El porcentaje de votantes solo superó a otra elección desde 1997, situándose como la segunda más baja en este periodo.

De acuerdo con los datos publicados por Europa Press, Laporta accedió a la presidencia tras un “cara a cara” con Víctor Font, quien se presentó bajo la candidatura “Nosaltres”. La diferencia entre ambos aspirantes resultó significativa y sugiere un respaldo amplio de la masa social al proyecto de Laporta para el futuro del club. En el ciclo anterior, Laporta también se impuso sobre Font y Freixa, consolidando así su liderazgo dentro del organigrama institucional.

En el recuento de votos, la sala principal del club se constituyó como el centro de operaciones. Allí, representantes de las candidaturas supervisaron el proceso y siguieron el escrutinio de las mesas instaladas en diversos puntos habilitados en Catalunya y Andorra. Europa Press reportó imágenes del desarrollo y la cobertura minuto a minuto tanto del proceso de voto como de la declaración final de Laporta tras la victoria.

La estructura de la jornada electoral contempló varias sedes para facilitar el derecho al voto de los socios, destacando la intención de la directiva de facilitar la participación pese a las restricciones sanitarias y la dispersión geográfica de los votantes. Los datos oficiales ofrecieron una radiografía tanto de la movilización social como de las preferencias de la base del club, factores que influirán en la legitimidad del nuevo gobierno de Laporta.

Una vez asumida la presidencia desde julio, Laporta deberá tomar decisiones clave para el futuro inmediato del FC Barcelona, en un contexto marcado por retos institucionales, deportivos y económicos. Según remarcó Europa Press, la toma de posesión no se realizará de forma inmediata al cierre del proceso electoral, en línea con la estrategia de preservar el calendario institucional y optimizar el periodo total de gestión.

Aunque la jornada contó con una participación baja, la contundencia de los resultados refuerza la posición de Laporta para encarar su nueva gestión. La documentación sobre los comicios y las imágenes de la celebración, junto con las declaraciones de los candidatos, se encuentran disponibles en el portal multimedia de Europa Press.