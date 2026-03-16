Agencias

Un juez federal bloquea parte de la reforma de la política de vacunaciones impulsada por Robert F. Kennedy

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El juez federal Brian E. Murphy ha bloqueado parte de la reforma de la políltica de vacunaciones del secretario de Sanidad del Gobierno estadounidense, Robert F. Kennedy, por errores en el procedimiento y tramitación de la misma.

La propuesta de Kennedy, que reduce el número de vacunas recomendadas para la etapa ifantil, ha sido recurrida por la Academia de Pediatras de Estados Unidos con el argumento de que les perjudica porque tendrán que invertir un tiempo adicional en explicar y asesorar a los pacientes sobre los cambios en las recomendaciones de vacunación.

Desde el Departamento de Sanidad ya han criticado la decisión porque "busca evitar que la Administración (de Donald) Trump gobierne".

El juez Murphy, nombrado por el expresidente Joe Biden, también vetó las deportaciones de extranjeros a otro país que no fuera su país de origen y consideró contraria a derecho la decisión de Kennedy de despedir en junio a todos los miembros del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización.

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