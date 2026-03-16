Un dron provoca un incendio en el yacimiento de gas de Shah, en Abu Dabi

El yacimiento de Shah, situado en el oeste de Abu Dabi y conocido por la presencia de reservas de gas sulfuroso, resultó afectado este lunes por un incendio originado tras el impacto de un dron, de acuerdo con la información publicada por el gabinete de prensa de Abu Dabi. Las autoridades informaron que, tras el incidente, no se han registrado víctimas, e instaron a la población local a tomar como referencia únicamente los comunicados oficiales respecto al desarrollo de los acontecimientos y a evitar la difusión de rumores o datos no verificados.

Según consignó el gabinete de prensa de Abu Dabi, la emergencia fue atendida de inmediato para evitar mayores afectaciones en el yacimiento de gas de Shah, considerado una instalación energética estratégica para la región. El operativo de respuesta buscó controlar el incendio y asegurar la estabilidad de un área clave para el abastecimiento energético, mientras se descartaba la presencia de heridos entre el personal y la población cercana.

El medio Abu Dabi Press detalló que el yacimiento de Shah es gestionado en sociedad por la empresa estatal Abu Dhabi National Oil Co. junto con Occidental Petroleum Corp. Este yacimiento, situado en un entorno desértico al oeste de la capital emiratí, alberga una de las mayores reservas regionales de gas sulfuroso. La importancia estratégica del lugar radica en su aporte significativo al suministro energético del país y el impacto que posibles incidentes puedan tener en la seguridad y la economía local.

El ataque con dron en Shah no fue un hecho aislado durante la jornada. Según reportó el gabinete de prensa de Abu Dabi, se registró otro incendio provocado por un dron en la Zona Industrial Petrolera de Fuyaira, sin que en ese caso tampoco se reportaran víctimas. Esta segunda emergencia refuerza la preocupación respecto al uso de artefactos no tripulados para atacar infraestructuras críticas energéticas en Emiratos Árabes Unidos.

El historial de incidentes en la región incluye un episodio ocurrido el 15 de marzo, en el que resultó herido un ciudadano jordano en Fuyaira tras producirse un incendio generado por la caída de restos de interceptores, según publicó el gabinete de prensa de Abu Dabi. Estos episodios demuestran que la seguridad de las instalaciones relacionadas con el sector de hidrocarburos enfrenta diversos desafíos, especialmente ante amenazas tecnológicas como los ataques con drones.

Las autoridades emiratíes subrayaron la relevancia de la cautela informativa. El comunicado enfatizó la necesidad de que la comunidad recurra exclusivamente a fuentes oficiales para obtener datos fiables sobre los acontecimientos y evite difundir información no confirmada, medida que busca contrarrestar la circulación de rumores y la desinformación en momentos de emergencia.

El aparato estatal ha destacado la coordinación entre diferentes agencias de respuesta locales y nacionales para salvaguardar la seguridad de las infraestructuras energéticas y del personal que opera en ellas, así como para minimizar las interrupciones en el suministro de gas a nivel regional. No se ha informado hasta el momento sobre daños materiales relevantes ni sobre impactos en la capacidad de producción del yacimiento de Shah o de la Zona Industrial Petrolera de Fuyaira.

Abu Dabi y Fuyaira ocupan un lugar central en la estrategia energética emiratí, no solo por sus vastos recursos de gas natural y petróleo, sino también por su rol en la red de exportación y procesamiento de hidrocarburos. Los incidentes recientes han generado un despliegue preventivo de las fuerzas de seguridad y emergencia, según añadió el gabinete de prensa de Abu Dabi, lo que busca fortalecer la protección de infraestructuras críticas en un contexto de amenazas crecientes mediante tecnologías no tripuladas.

El mensaje reiterado por las autoridades apunta a mantener la calma entre la población, reforzar la credibilidad de los canales institucionales para la transmisión de datos en tiempo real y consolidar la confianza en las capacidades locales para gestionar situaciones de crisis dentro del sector energético.