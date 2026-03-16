El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó este domingo que la Comisión Federal de Comunicaciones, encabezada por Brendan Carr, está examinando las licencias de algunos medios de comunicación a los que calificó de "corruptos y sumamente antipatrióticos". El mandatario justificó este apoyo señalando que estas empresas reciben miles de millones de dólares mediante el uso de ondas estadounidenses gratuitas, mientras —según su visión— emplean el acceso para "perpetuar mentiras". En este contexto, expuso que la difusión de informaciones atribuidas a Irán sobre el portaaviones 'Abraham Lincoln' habría generado consecuencias graves y que, en su opinión, podría ameritar repercusiones legales.

Según reportó el medio original, Trump señaló en sus redes sociales que aquellos medios que informaron sobre la supuesta incapacitación del portaaviones estadounidense 'Abraham Lincoln' por parte del ejército de Irán deberían enfrentar cargos de "traición" por difundir lo que él consideró información falsa. Estas declaraciones surgieron después de que el ejército iraní hubiera divulgado el viernes la presunta inutilización del 'Abraham Lincoln', una versión que fue rechazada oficialmente por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ese mismo día.

El mandatario estadounidense acusó tanto al gobierno de Teherán como a algunos medios de comunicación estadounidenses de colaborar en la propagación de "noticias falsas" cuyo objetivo, a su entender, sería proyectar la imagen de un ejército iraní más fuerte después de haber sido derrotado. Trump describió a los medios involucrados como parte de la "prensa radical de izquierdas", según consignó el medio de referencia.

De acuerdo con las publicaciones de Trump, Irán estaría empleando inteligencia artificial como una herramienta eficaz para la fabricación y diseminación de información falsa en el marco de la confrontación comunicacional. Afirmó que "las únicas batallas que ganan son las que crean mediante IA". El presidente detalló cómo algunos canales transmitieron contenido facilitado por fuentes iraníes donde se mostraba al portaaviones 'Abraham Lincoln' envuelto en llamas en el océano. A este respecto, Trump manifestó: "No solo no estaba ardiendo, sino que ni siquiera le dispararon; ¡Irán sabe que no debe hacer eso!".

El medio detalló que estos señalamientos forman parte de una ofensiva discursiva más amplia del mandatario contra ciertos medios estadounidenses, a quienes responsabiliza de colaborar en campañas de desinformación que, a su juicio, coinciden con la estrategia de Irán para manipular la percepción internacional sobre el conflicto. En ese marco, Trump expresó su respaldo a las investigaciones que lidera la Comisión Federal de Comunicaciones sobre la gestión de licencias de estos medios, en virtud de su influencia en la opinión pública y el acceso privilegiado a recursos de transmisión.

Durante su alocución en redes sociales, el presidente estadounidense enfatizó tanto la gravedad de la propagación de noticias incorrectas como el alcance que estas pueden tener cuando provienen de medios con gran capacidad de difusión. Declaró que la información falsa sobre la supuesta incapacitación del 'Abraham Lincoln' provenía de una coordinación entre inteligencia iraní y organismos mediáticos, y planteó cuestionamientos sobre la responsabilidad profesional y legal de quienes, en su parecer, replican sin verificación reportes estratégicos de otros gobiernos.

Estas apreciaciones se inscriben en una serie de críticas reiteradas por parte de Trump hacia la cobertura periodística de temas internacionales, particularmente cuando involucran a enemigos geopolíticos de Washington. Según publicó el medio, el mandatario insiste en que el uso indebido de la inteligencia artificial y la reproducción acrítica de fuentes hostiles representan riesgos para la seguridad y la integridad de las fuerzas armadas estadounidenses.

Finalmente, fuentes del entorno de la Comisión Federal de Comunicaciones citadas por el medio original confirmaron que se están efectuando revisiones sobre la conducta de algunos canales informativos tras las inquietudes manifestadas por la Casa Blanca y los sectores cercanos a la presidencia. De esta manera, el caso del portaaviones 'Abraham Lincoln' se convierte en un episodio más del enfrentamiento entre la administración Trump y una parte del sector mediático estadounidense, en el que la acusación de "traición" y la amenaza de acciones regulatorias ocupan un lugar central en el debate público.