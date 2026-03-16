Principales titulares de los periódicos para el martes 17 de marzo

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "El Rey admite los "abusos" de la Conquista en un gesto a México"

-- "La UE da un portazo a Trump: "Esta no es la guerra de Europa""

EL MUNDO

-- "Vox admite errores internos y los críticos se agitan contra Abascal"

-- "Maduro perdonó a Plus Ultra intereses millonarios tras mediar el pagador de Zapatero"

ABC

-- "El PSOE admite el error de dirigir las campañas desde Moncloa"

-- "Feijóo exige resolver ya los pactos y Vox asegura que estarán en los gobiernos"

LA RAZÓN

-- "El PP se abre a Vox: "Si exigen sillones, no será un problema""

-- "Europa ignora las amenazas de Trump: "No es nuestra guerra""

LA VANGUARDIA

-- "Los aliados desoyen la petición deTrump de enviar buques a Ormuz"

-- "Abascal dice que Vox entrará en los gobiernos ante la presión del PP"

EL PERIÓDICO

-- "El PP devuelve la negociación con Vox a las autonomías"

-- "Trump se queda solo en su presión a la OTAN para que proteja el paso de Ormuz"