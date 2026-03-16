Previa del Costa Adeje Tenerife - Atlético de Madrid

El Costa Adeje Tenerife y el Atlético de Madrid dirimirán este martes (20.00 horas/Teledeporte) en el Estadio Heliodoro Rodríguez López quién es el primer finalista de la Copa de la Reina Iberdrola 2025-2026, con ventaja momentánea para las visitantes tras el 1-0 de la semana pasada en Alcalá de Henares.

Como era de prever, la semifinal entre el equipo madrileño y el tinerfeño tendrá su resolución final en su segundo capítulo tras un primero muy disputado y que cayó del lado rojiblanco, que ahora trasladará la presión a su rival, obligado a remontar el valioso tanto de Gio Garbelini y a tomar más riesgos para intentarlo.

El Costa Adeje Tenerife tiene muy cerca su primera final copera de la historia y esa ilusión y ansia la tendrá que saber gestionar ante un Atlético de Madrid, más habituado y experimentado a jugar este tipo de partidos, y que busca repetir la final del año pasado, la séptima de su palmarés. De lograrlo, amargaría por tercera vez a su rival, al que ya dejó a las puertas de pelear por el título en 2017 y 2018.

Y para evitar ese disgusto, el equipo que entrena Yerai Martín deberá ser quizá algo más ambicioso que el pasado miércoles cuando mostró la solidez defensiva que lleva ofreciendo toda la temporada para controlar el ataque colchonero, pero donde le faltó algo más de mordiente ofensivo que necesitará para batir a un rival que también sabe defender con orden.

De momentos, ambos equipos afinaron la puntería en este último fin de semana de la Liga F Moeve, con sendas goleadas al DUX Logroño, 5-0 por parte del conjunto que entrena José Herrera y con protagonismo para Amaiur Sarriegi con un triplete, y al Levante UD, por el de Yerai Martín, y con ambos técnicos reservando alguna posible pieza para este choque de la Copa de la Reina.

"Sabemos que necesitamos al menos un gol para empatar la eliminatoria, pero el partido es muy largo, así que tendremos que leer muy bien los momentos del encuentro, cuándo atacar más y cuándo nos tocará defender. El objetivo será mantener la portería a cero el mayor tiempo posible porque eso nos acercará a un resultado positivo", advirtió Martín en declaraciones en la web de su equipo.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

COSTA ADEJE TENERIFE: Noelia Ramos; Zaremba, Vergés, Fatou, Gavira, Blanco; Hernández, Moreno, Natalia Ramos; Diki y Pérez.

ATLÉTICO DE MADRID: Gallardo; Lauren, Xenia, Menayo; Fernández, Boe Risa, Peñalvo, Fiamma, Medina; Jensen y Sarriegi.

--ÁRBITRA: Olatz Rivera Olmedo (C.Vasco).

--ESTADIO: Heliodoro Rodríguez López.

--HORA: 20.00/Teledeporte.