Kazajistán aprueba con un 87,15% la reforma constitucional que otorga más poderes al presidente

Tokayev mantendrá la capacidad de nombrar a figuras clave del Estado kazajo, incluido el presidente del Tribunal Constitucional, el Banco Central y los servicios de Inteligencia, tras la reforma constitucional aprobada por referéndum en Kazajistán. Según informó la Comisión Electoral Central, la propuesta recibió el respaldo del 87,15% de los votantes, en una consulta que movilizó a más del 73% del electorado, cifra que sitúa la participación por encima de los nueve millones de personas. Este proceso, impulsado por el presidente Kasim Yomart Tokayev, introduce una serie de cambios que consolidan las prerrogativas del jefe de Estado en el país centroasiático.

De acuerdo con el reporte de la Comisión Electoral Central recogido por medios internacionales, la reforma adapta la Carta Magna de 1995, reinstalando el sistema parlamentario unicameral y restableciendo el cargo de vicepresidente. A pesar de la eliminación del Senado, que hasta ahora era parcialmente elegido por el propio presidente, la jefatura del Estado retiene atribuciones clave, como el poder de designar directamente altos cargos en los principales órganos del país. Además, el presidente designará al vicepresidente, quien tendrá un mandato de cinco años.

El medio que cubrió la consulta indicó que el presidente Tokayev celebró el resultado, calificando la jornada como "un día histórico" y destacó la "decisión histórica fundamental" alcanzada mediante el voto popular. Según consignó la prensa, Tokayev agradeció al electorado y afirmó que la participación "determinó la historia y el destino de Kazajistán". El mandatario expresó su convencimiento de que este resultado "quedará grabado para siempre en la historia mundial", subrayando que representa un mandato a favor de la "renovación y la modernización" del aparato político nacional.

En sus palabras recogidas por la prensa durante la jornada posconsulta, Tokayev afirmó que el resultado supone "un logro común" y apuntó que la entrada en vigor de la nueva Constitución conducirá a "nuevos logros y éxitos" para Kazajistán. El presidente sostuvo que la Constitución es una "garantía inquebrantable de los derechos y libertades humanas" y definió la jornada como "un paso importante hacia la creación de una sociedad con ley y orden, y ciudadanos responsables y creativos". Según publicó la fuente, el presidente insistió en que el referéndum "abre una nueva página en la historia de la nación".

Uno de los aspectos destacados de la reforma es el fortalecimiento del poder ejecutivo, ya que el presidente podrá disolver la nueva Cámara de Representantes y, en situación de bloqueo parlamentario frente a nombramientos de las principales posiciones del poder político y judicial, gobernar por decreto ejecutivo. A ello se suma que el cargo presidencial, en principio, queda limitado a un solo periodo de siete años, un límite que, según una ley aprobada en 2022, implicaría que el actual mandato de Tokayev concluiría en 2029. No obstante, la introducción del cargo de vicepresidente podría dar lugar a nuevos equilibrios o dinámicas dentro del sistema político local, según analistas citados por la prensa.

El medio detalló que la consulta movilizó a más de nueve millones de personas. De entre los votantes, casi ocho millones se pronunciaron a favor de la reforma y 900.000 lo hicieron en contra. Por regiones, en Astaná, la capital, el respaldo a la nueva Constitución llegó al 86,32%. Sin embargo, en Almaty, considerada centro económico y la urbe más poblada del país, la reforma obtuvo su menor nivel de apoyo registrado, con el 71,36%. Además, esta ciudad registró la participación más baja, con solo el 33,43% de los electores acudiendo a las urnas.

La nueva Constitución elimina el Senado, reforzando así el sistema unicameral, aunque el papel del presidente se amplía al permitirle intervenir directamente en la designación y disolución de instituciones claves. Estos cambios configuran una estructura de gobierno donde la figura presidencial predomina en la arquitectura política.

Según reportó la fuente original, la decisión de movilizar al electorado en torno a estas reformas obedece a la intención del Gobierno de actualizar el marco jurídico-político instaurado en 1995. El respaldo del 87,15% otorga un refuerzo decisivo a la hoja de ruta que plantea Tokayev para el futuro del país, mientras que la alta participación legitima el proceso ante la comunidad nacional e internacional. Las declaraciones oficiales recalcaban que el proceso busca garantizar derechos y libertades, además de promover un entorno transparente para la vida cívica.

La consulta realizada representa el mecanismo de validación directa de la opinión popular sobre el nuevo diseño institucional de Kazajistán, en un contexto en el que la región experimenta una serie de transformaciones políticas. Esta votación determina el encuadre formal y funcional del sistema, reafirmando la influencia presidencial en el rumbo que tomará el país. La convocatoria y el resultado subrayan el dominio del oficialismo en la escena política kazaja, así como la relevancia de la consulta para el futuro inmediato del Estado.