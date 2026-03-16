Joan Laporta: "Este resultado es contundente y nos da tanta fuerza que nos hace imparables"

La reciente victoria en las elecciones del FC Barcelona ha sido interpretada por Joan Laporta como una señal clara de confianza en su gestión y en el proyecto que encabeza. Al asumir su cuarto mandato tras estos comicios, Laporta consideró que el amplio respaldo de los socios refuerza su liderazgo y representa un impulso significativo para afrontar los próximos retos del club. Durante su primera comparecencia ante los medios después de conocerse los resultados, el presidente electo insistió en la importancia de la unidad y el compromiso de toda la masa social azulgrana de cara a los años venideros.

Según publicó el medio oficial del FC Barcelona, Laporta agradeció el alto nivel de participación de los socios, destacando el sentido democrático que caracteriza a la entidad. El dirigente subrayó que la jornada electoral del 15 de marzo se convirtió en una muestra de civismo y una afirmación de los valores que definen al barcelonismo. Laporta expresó: “En primer lugar, palabras de agradecimiento a este club maravilloso que tenemos en el Barça, un club donde sus socios y socias votan para decidir quiénes les representarán como presidente y Junta Directiva. Es algo único en el mundo, una maravilla que tenemos en nuestro club”.

Durante su discurso, Laporta atribuyó el resultado electoral a un respaldo mayoritario a la propuesta que defiende su candidatura. Indicó que los socios han optado por una postura que prioriza la protección de los intereses del club frente a cualquier adversidad. “Este resultado es contundente y nos da tanta fuerza que nos hace imparables. No nos pararán. Defenderemos el Barça contra todo y contra todos”, declaró el presidente electo, según reportó el propio club catalán.

El medio FC Barcelona detalló que Laporta también se refirió a la candidatura rival, encabezada por Víctor Font bajo el lema ‘Nosaltres’, reconociendo su labor por contribuir a un proceso electoral plural y participativo: “Quiero hacer una referencia a la candidatura contrincante, que también ha permitido que esta jornada electoral haya sido una fiesta del barcelonismo. Un aplauso para ellos.” Laporta dejó claro que el desenlace de los comicios representó, a su entender, una preferencia clara de los socios frente a las alternativas que proponían confrontación y división. Afirmó que la mayoría optó por una visión basada en defender al club en todos los ámbitos y circunstancias.

El presidente electo interpretó que el respaldo recibido es una valoración positiva de la labor desarrollada en los últimos años al frente de la entidad. “Se ha entendido el mensaje que hemos lanzado en estas elecciones. Es un apoyo a la obra hecha y nos han dado fuerza para continuarla”, manifestó Laporta en su encuentro con la prensa, según consignó el club en sus canales de comunicación oficiales.

Durante la rueda de prensa, Laporta agradeció expresamente a los miembros del área deportiva y a parte de la plantilla, destacando el gesto del entrenador Hansi Flick de participar en las votaciones como socio. Laporta solicitó un reconocimiento para Flick y otros integrantes del club, como Deco y Bojan Krkic, quienes se sumaron al proceso electoral, aportando legitimidad y sentido de pertenencia a la jornada.

Para Laporta, el reelecto liderazgo abre la puerta a un ciclo que calificó como “apasionante” para la historia de la institución, con el objetivo de lograr los mejores años para el club y su afición. Entre los principales proyectos, el presidente electo mencionó la finalización del Spotify Camp Nou, la construcción del nuevo Palau y el refuerzo del primer equipo, que cuenta con el aval tanto de Flick en la dirección técnica como de Deco en la dirección deportiva, según informó el FC Barcelona tras la cita electoral.

El propio Laporta insistió en que la continuidad del proyecto institucional y deportivo resultan esenciales para mantener el prestigio y la competitividad del club en todos los niveles. El presidente electo puntualizó que las grandes infraestructuras y el refuerzo de la plantilla forman parte esencial del plan presentado a los socios y ratificado ampliamente en las urnas, conforme a lo detallado por el club.

A lo largo de su intervención, el dirigente hizo notar que este tipo de procesos electorales confirman la singularidad del modelo de gobernanza del FC Barcelona, donde los socios ejercen su derecho a decidir el rumbo de la entidad. Laporta agradeció también al equipo de ejecutivos, a la Junta saliente liderada por Rafael Yuste y a los trabajadores encargados de la organización electoral, subrayando que la cooperación interna resulta fundamental para consolidar los objetivos institucionales del Barça, como reflejó el medio oficial del club.

El mandato que inicia Laporta se enmarca en un contexto de grandes expectativas, tanto en la vertiente deportiva como en el desarrollo y modernización de las instalaciones, prioridades sobre las que el presidente electo centró su discurso. Los próximos años del FC Barcelona, bajo la gestión de Laporta, estarán marcados por el despliegue de los proyectos anunciados, con el respaldo obtenido en las urnas como principal aval para su ejecución.