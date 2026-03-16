Javier Bardem luce el lema 'No a la guerra' en los Oscar y clama contra "la acciones criminales de Netanyahu y de Trump"

El símbolo de Handala formó parte del atuendo del actor Javier Bardem durante su paso por la alfombra roja de los Premios Oscar, una elección cargada de significado político y humanitario. Según consignó el medio The New York Times, la presencia de este dibujo, creado en 1969 y representativo de la causa palestina, acompañó el mensaje que Bardem quiso transmitir en la ceremonia, donde no solo asistió como protagonista de ‘F1: La película’, nominada a mejor película, sino también como figura destacada de una protesta pública.

Tal como publicó The New York Times y ratificó Movistar Plus+, durante la 98.ª edición de los Oscar, Bardem apareció con dos distintivos en su solapa: uno con el lema 'No a la guerra', y otro con la imagen de Handala. El actor español defendió la utilización de estos símbolos ante los medios, explicando que el mensaje contra la guerra mantiene vigencia por tratarse de un conflicto al que considera ilegal, vinculando la situación actual en Oriente Próximo a la campaña pública contra la intervención en Irak en 2003. Bardem declaró: “Aquí estamos, diciéndole a toda esta gente que esto es lo mismo que me puse en el año 2003 con la guerra ilegal de Irak. Y aquí estamos ahora usándolo los 23 años más tarde por esta guerra ilegal. Las mismas mentiras que en el 2003 eran las armas de destrucción masiva, ahora es derrocar un régimen y no hacen más que radicalizarlo con estas acciones tan violentas y tan criminales de Netanyahu y de Trump”.

En su intervención, Bardem detalló ante Movistar Plus+ el significado de Handala: “Es un niño que fue creado en 1969, un dibujo, que tiene 10 años, que nos da la espalda porque no le miramos, porque no nos hacemos caso, y que sigue teniendo 10 años porque hasta el día que no vuelva a su casa, a su tierra, no crecerá”. El intérprete español insistió en el derecho a expresarse y en la importancia de que la ciudadanía utilice plataformas públicas para denunciar situaciones que considera relevantes. “No sé si va a ser una gala reivindicativa, pero de lo que sí tengo muchas ganas es de que la gente no tenga miedo y hable y diga lo que tenga que decir estemos o no estemos de acuerdo porque creo que, y esa es la razón principal por la que estoy aquí, se puede pertenecer a este circo y al mismo tiempo ser ciudadano y decir lo que uno piensa y denunciar lo que uno cree que es importante. Por eso estoy aquí. Para poder demostrar que se pueden o se debería poder hacer las dos cosas”, manifestó Bardem, según publicó Movistar Plus+.

De acuerdo con The New York Times, diversas figuras de la industria audiovisual internacional llevaron insignias de Artists4Ceasefire, una organización que promueve el cese permanente de hostilidades en Gaza y la búsqueda de una paz justa y sostenida entre israelíes y palestinos. Entre quienes adoptaron este símbolo en la alfombra roja estuvieron Saja Kilani, voz de 'Hid', y Charithra Chandran, actriz de la serie 'Los Bridgerton'. Desde finales de 2023, el colectivo Artists4Ceasefire agrupa a actores, cineastas y otros profesionales del arte comprometidos con la causa. Durante la gala celebrada en el Teatro Dolby, Artists4Ceasefire distribuyó un pin diseñado por Shepard Fairey, que muestra una paloma portando una flor de loto con un tallo de alambre de púas. Según esta organización y el propio Fairey, el símbolo representa esperanza, resiliencia y la aspiración de una paz según la justicia. Fairey explicó: "La humanidad y la justicia no son privilegios reservados para algunos; pertenecen a todas las personas, sin excepción. El arte tiene la capacidad de recordarnos que, antes que fronteras, todos somos ciudadanos de este planeta".

Estas insignias se han vuelto recurrentes en ceremonias de galardones de los últimos dos años, reportó el medio estadounidense. En ocasiones previas, otros artistas prominentes como Susan Sarandon, Billie Eilish, Mark Ruffalo, Ava DuVernay, Ramy Youssef, Riz Ahmed, Mahershala Ali, Nicola Coughlan y Finneas O'Connell han lucido los pines de Artists4Ceasefire, sumando así visibilidad a la causa pacifista durante eventos con amplia proyección internacional.

Por otro lado, la víspera de los Oscar, organizaciones vinculadas a los distintivos 'ICE Out' y 'Be Good' lanzaron una campaña visual en Los Ángeles, focalizada en la denuncia contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Según The New York Times, dicha acción consistió en la proyección de mensajes sobre edificios emblemáticos como el Museo de la Academia o el Hotel Loews Hollywood. Entre las declaraciones visibles figuraron “ICE está creando un ejército para deportar a nuestros vecinos” o “ICE está construyendo un estado policial impulsado por IA”, junto con reclamos como “ICE FUERA de Los Ángeles”.

Varios mensajes incluyeron imágenes de Renee Good y Alex Pretti, quienes murieron en Minneapolis tras ser alcanzados por disparos efectuados por agentes federales en enero, relató The New York Times. Además, los mensajes invitaban al público a unirse a la campaña a través de códigos QR enlazados a un nuevo sitio web, una estrategia para movilizar apoyos y difundir la protesta en contra de las políticas migratorias.

En suma, la edición número 98 de la ceremonia de los Oscar en el Teatro Dolby reunió tanto reivindicaciones humanitarias y de paz manifestadas en la vestimenta y proclamas de figuras del cine, como acciones de protesta coordinadas por activistas en el espacio público de Los Ángeles. Según lo detallado por The New York Times y Movistar Plus+, la entrega de premios funcionó como escaparate para causas vinculadas a la paz, la denuncia de conflictos armados y el reclamo de justicia social e inmigratoria. La presencia de estos mensajes reflejó la decisión de numerosos representantes del sector audiovisual de utilizar espacios de máxima exposición para expresar posicionamientos frente a situaciones de actualidad global.