El jefe judicial de la provincia de Hormozgán, Mojtaba Qahremani, informó sobre la localización y decomiso de fragmentos de armamento utilizados en el ataque a una escuela femenina de Minab, elementos que serán objeto de análisis pericial en el contexto de una investigación que podría culminar en la presentación del caso ante organismos judiciales internacionales. Según publicó el Gobierno de Irán a través de sus canales oficiales, este proceso constituye una de las respuestas implementadas por las autoridades tras el bombardeo que provocó cuantiosas muertes infantiles y civiles, atribuido a acciones conjuntas de Estados Unidos e Israel.

De acuerdo con el balance más reciente compartido por las autoridades iraníes y reportado por el medio, el saldo de víctimas mortales de la ofensiva iniciada por sorpresa el 28 de febrero asciende a más de 1.200 personas, cifra extraoficialmente incrementada a 3.000 por la organización Human Rights Watch in Iran, una entidad con sede en Estados Unidos, la cual indicó que la mayoría de las víctimas eran civiles. La intervención militar, señalada por Irán como una acción extranjera, centró la atención internacional debido al elevado número de muertes, entre ellas más de 160 alumnas en la escuela de Minab, ubicada en la provincia de Hormozgán.

Según consignó el Gobierno de Irán y medios oficiales iraníes, se han adoptado medidas para transformar el edificio afectado por el bombardeo en un museo conmemorativo, con el objetivo de preservar el recuerdo de los llamados “mártires” y la memoria de la tragedia. El gobernador de Hormozgán, Mohamad Ashuri Taziani, afirmó que la escuela representa evidencia física de las consecuencias del ataque y ha insistido en la necesidad de documentar y registrar los hechos para asegurar su permanencia en la memoria colectiva. El funcionario declaró: “Esta escuela es una prueba de la criminalidad de los estadounidenses y debe ser registrada y documentada para preservar la memoria histórica de la nación iraní”.

El proyecto anunciado contempla que la institución educativa, conocida como Shajaré Tayebé, será reconstruida en otra zona de la ciudad y contará con una propuesta arquitectónica especial, según detalló el comunicado del Gobierno iraní recogido por plataformas oficiales. Esta decisión se inscribe en la respuesta local ante la severidad del ataque, que impactó significativamente a la comunidad educativa y a las familias de las víctimas.

El medio informó que Estados Unidos ha reiterado su intención de investigar los hechos vinculados al bombardeo. Las autoridades estadounidenses, incluidas declaraciones del presidente Donald Trump difundidas por medios internacionales, han sostenido que sus propias pesquisas buscan esclarecer el incidente. No obstante, Trump declaró públicamente, sin aportar pruebas, que el ataque podría haber sido perpetrado por Irán, a pesar de la evidencia del empleo de misiles tipo ‘Tomahawk’, armamento que según el propio Gobierno de Washington no se encuentra en poder de Teherán.

El bombardeo a la escuela y la posterior ofensiva han sido motivo de múltiples balances y evaluaciones desde fuentes oficiales y no gubernamentales. Según publicó Human Rights Watch in Iran, las cifras de fallecidos han continuado subiendo, alimentando el debate en la comunidad internacional sobre la proporcionalidad y las consecuencias humanitarias de las acciones militares en el país. La ONG puso énfasis en la elevada presencia de mujeres y menores entre las víctimas mortales, remarcando el impacto en la población civil.

El proceso de investigación judicial local, al que hicieron referencia autoridades iraníes, busca esclarecer los detalles técnicos y balísticos del ataque mediante el análisis de los fragmentos de las armas recolectados, pieza clave para la posible argumentación futura en tribunales internacionales. Informó el medio que la administración provincial sostiene que la preservación de las pruebas contribuirá al establecimiento de responsabilidades en el marco del derecho internacional.

Según reportó el Gobierno iraní, el plan para construir el museo en el sitio afectado se articula en torno al propósito de resguardar y transmitir el significado histórico de los hechos para las generaciones siguientes. Las autoridades locales consideraron que la destrucción de la escuela representa no solo una pérdida material, sino también un daño significativo al tejido social y cultural de la comunidad.

A lo largo de las comunicaciones oficiales, se ha insistido en la tipificación del ataque como un acto de hostilidad de potencias extranjeras contra la población civil, posicionando la tragedia como evidencia de la vulnerabilidad de los centros educativos ante el conflicto armado. Según detalló el Gobierno de Irán en sus plataformas, la reconstrucción de la Shajaré Tayebé y la creación del museo forman parte de un esfuerzo institucional más amplio para afrontar las secuelas del episodio y resguardar la memoria nacional.

El contexto de la ofensiva militar, sus implicancias y la respuesta local al ataque han generado amplias reacciones tanto dentro de Irán como en el ámbito internacional. Las investigaciones continúan en curso, mientras la administración iraní mantiene su postura de denuncia ante organismos multilaterales y reafirma el enfoque de memoria y documentación como componentes centrales en la gestión de la tragedia, según consignó el medio.