Irán advierte de "otra terrible y nueva ecuación de los precios de la energía" ante los ataques a la isla de Jark

A raíz de los recientes ataques estadounidenses sobre la isla iraní de Jark, la cotización del crudo Brent superó los 106 dólares el barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzó cerca de los 101 dólares, en medio de un auge superior al 40% en las dos últimas semanas. Según consignó la agencia Bloomberg, ni siquiera la liberación récord de 400 millones de barriles de reservas, impulsada por la Agencia Internacional de Energía, logró contener el incremento de los precios internacionales. Irán señaló a Estados Unidos e Israel como los principales responsables de los aumentos y vinculó directamente su ofensiva militar, en particular contra instalaciones estratégicas del golfo Pérsico, con el reciente repunte de los valores energéticos a nivel mundial.

De acuerdo con las publicaciones de Bloomberg y reportes oficiales iraníes, un ataque masivo sobre la isla de Jark se ejecutó durante la noche del viernes pasado, alcanzando cerca de un centenar de objetivos militares. El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) afirmó mediante un comunicado que la operación se desarrolló “preservando la infraestructura petrolera”, enfatizando que no existía intención de afectar directamente las instalaciones energéticas clave de la región. Las autoridades de Irán, sin embargo, mantuvieron su postura sobre la gravedad de los hechos y advirtieron que cualquier acción semejante en la estratégica isla tendría consecuencias globales en los mercados energéticos.

El comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, Alireza Tangsiri, publicó en redes sociales una advertencia dirigida a Washington y Tel Aviv: “Ya habéis puesto a prueba a Irán una vez con el estrecho de Ormuz”, recordando que las operaciones militares iraníes en ese paso estratégico dieron lugar a “un nuevo índice de precios del petróleo”. Tangsiri subrayó que la llamada “gestión inteligente del estrecho”, en referencia al control militar sobre el tránsito marítimo de crudo, alteró la dinámica de precios. Añadió que “un ataque a Jark redundará en otra terrible y nueva ecuación sobre los precios y la distribución de la energía en el mundo”.

Los bombardeos sobre Jark representan una escalada en el contexto de la respuesta iraní ante las acciones militares estadounidenses e israelíes. Tal como detalló la fuente oficial iraní reproducida por Bloomberg, las fuerzas armadas de Irán ampliaron sus medidas de control y defensa en torno al estrecho de Ormuz, considerado uno de los pasos marítimos más relevantes para el comercio mundial de petróleo. Jark, ubicada en el noreste del golfo Pérsico, cumple funciones centrales en la exportación de crudo iraní y figura entre los epicentros logísticos de la industria energética del país.

A pesar de los ataques, las autoridades de Irán declararon el sábado que las operaciones petroleras en Jark continuaban “con normalidad”, sin alteraciones discernibles tanto en la producción como en las exportaciones. Además, informaron que “la vida cotidiana y las actividades de la población” no se vieron afectadas. Aun con estas declaraciones, el nerviosismo persistente en los mercados internacionales se reflejó en la escalada de precios, según la información difundida por Bloomberg.

Las posiciones opuestas entre las partes involucradas se agudizaron. Mientras Estados Unidos sostuvo la prueba de que la infraestructura petrolera no fue dañada, Irán destacó el riesgo sistémico que implica cualquier ataque sobre puntos neurálgicos del sistema energético mundial. La Guardia Revolucionaria reiteró que medidas similares en el futuro podrían desembocar en mayores disrupciones en la dinámica global de suministro y precio de petróleo.

De acuerdo con el seguimiento de Bloomberg, la liberación de reservas internacionales de petróleo no consiguió neutralizar las presiones alcistas. El Brent, como referencia europea, y el WTI, principal guía estadounidense, mantienen niveles elevados y fluctuaciones diarias que siguen la tensión en el golfo Pérsico. La incertidumbre respecto al suministro desde este enclave, sumada al cruce de advertencias entre las potencias, alimenta las expectativas de volatilidad persistente en los mercados energéticos.

La isla de Jark, con relevancia estratégica para Irán, concentra gran parte de la operativa de exportación petrolera. Las amenazas de represalia por parte iraní, dirigidas a Estados Unidos e Israel según lo difundido en redes sociales oficiales y citado por Bloomberg, profundizan el temor internacional sobre posibles interrupciones adicionales en el flujo global de petróleo. La situación permanece en desarrollo, con múltiples actores internacionales atentos a la evolución de la seguridad y la estabilidad en la región.