Figo: "Me sorprendió la solidaridad del Real Madrid en la ida, si uno o dos no defienden, en Champions se nota"

Luis Figo destacó el impacto que puede tener la falta de trabajo defensivo en los equipos durante los partidos clave de Champions League, señalando que en este tipo de encuentro si uno o dos jugadores no se comprometen en defensa, el resultado puede verse afectado independientemente del talento individual. De acuerdo con declaraciones recogidas por el medio original, Figo valoró especialmente el esfuerzo colectivo mostrado por el Real Madrid en el partido de ida de octavos de final frente al Manchester City, un duelo que concluyó con un 3-0 en el Santiago Bernabéu.

El medio informó que el exfutbolista portugués y Balón de Oro en el año 2000 manifestó su sorpresa positiva ante la solidaridad observada en el conjunto blanco durante ese enfrentamiento, puntualizando que en la Champions sólo con la calidad no basta para obtener victorias, ya que la ausencia de solidaridad defensiva tiene consecuencias directas sobre el marcador. Según publicó el medio, Figo remarcó: “En este tipo de partidos de alto nivel, si los once que están en el campo no son solidarios y no defienden, si hay uno o dos que no defienden, se nota mucho. Puede influir fácilmente en el resultado final, independientemente de que el equipo tenga mucha calidad. Sólo con la calidad te da para ganar algunos partidos, pero no todos”.

Además, el embajador de Betfair ofreció un consejo directo al delantero brasileño Vinícius Júnior, quien falló un penalti durante el citado encuentro frente al conjunto inglés. Tal como consignó el medio, Figo sugirió al atacante que insista en ejecutar penaltis en el futuro, argumentando que “sólo falla quien los tira”. A su juicio, el reto para los lanzadores reside en la capacidad de tomar una decisión en pocos segundos y mantener la eficacia pese a la presión inherente a estos momentos determinantes.

En sus declaraciones, Figo explicó que en esta clase de acciones el jugador debe buscar la eficacia total, sosteniendo que ese es el único objetivo que cuenta para el equipo en instantes tan definitorios. Informó el medio que el portugués reflexionó sobre la carga emocional y la atención pública que acompaña a los penaltis, donde la pérdida puede llegar a pesar más que el eventual éxito, ya que hay una expectativa generalizada de que el lanzador convierta el gol.

Figo también se refirió a la situación del entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, frente a los posibles cambios en la dirección técnica una vez finalice la temporada. Explicó, según detalló el medio, que los logros deportivos suelen marcar la continuidad en el cargo de entrenador en la entidad blanca. Aclaró que las decisiones corresponden en última instancia a la dirección deportiva del club y que, a su parecer, esa línea se ha mantenido históricamente en función de los resultados obtenidos. El portugués no aventuró un pronóstico preciso acerca del futuro del banquillo, recordando que el club cambió de entrenador a mitad de temporada y que tanto la continuidad de Arbeloa como posibles alternativas dependerán de las deliberaciones de los dirigentes y del cierre deportivo del año.

Respecto al duelo de vuelta de octavos de final de la Champions, el medio recopiló las perspectivas de Figo sobre el Manchester City y la figura de su técnico, Pep Guardiola. Figo afirmó que el entrenador español mantendrá su filosofía de juego, confiando en que ese estilo puede conducir a su equipo a buenos resultados incluso en contextos adversos, y no sólo frente al Real Madrid. Añadió, según reportó el medio, que Guardiola respeta la historia y el estatus del conjunto blanco, es consciente de la dificultad del duelo, pero persistirá en su apuesta por un fútbol ofensivo y fiel a sus ideas independientemente del rival al que se enfrente.

La nota recogió además que Figo valoró el modo en que Guardiola enfrenta estos partidos, enfatizando su amor por el fútbol bien jugado y su pretensión constante de lograr la victoria a través del dominio del juego. El exfutbolista remarcó que la visión particular del técnico sobre el desarrollo de un encuentro a menudo no coincide con los resúmenes o las valoraciones posteriores, pero resaltó la autenticidad del entrenador y su confianza en una forma muy personal de entender el deporte, la cual aplica tanto en competiciones nacionales como internacionales.

La entrevista al luso, según difundió el medio, mostró la importancia que otorga al bloque y al esfuerzo colectivo por encima de las individualidades, especialmente en el contexto de una competición exigente como la Champions League, donde el rendimiento grupal adquiere un peso determinante para alcanzar los objetivos deportivos.