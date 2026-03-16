El FBI investiga la presencia de 'malware' oculto en videojuegos de Steam

La retirada del videojuego PirateFi de Steam en febrero de 2025 representó una de las acciones más recientes ante la detección de 'malware' en títulos distribuidos a través de la popular plataforma de Valve. De acuerdo con información publicada por el medio, este juego se eliminó tras comprobar que estaba contaminado con el programa dañino conocido como Vidar, un tipo de 'infostealer', casi una semana después de que estuvo accesible para los usuarios y tras ser descargado entre 800 y 1.500 veces. Este episodio se suma a una serie de incidentes relacionados con la presencia de software malicioso oculto en videojuegos ofrecidos mediante Steam, hechos que ahora se investigan bajo la supervisión del FBI.

Según reportó el medio, la división de Seattle del FBI mantiene abierta una pesquisa para identificar y neutralizar 'malware' incrustado en videojuegos publicados en Steam. Las autoridades comunicaron que un ciberdelincuente logró distribuir varias producciones lúdicas con código malicioso entre mayo de 2024 y enero de 2026, lo que generó inquietud sobre la seguridad de la plataforma y la integridad de los equipos de sus usuarios. Entre los títulos señalados figuran BlockBlasters, Chemia, Dashverse/DashFPS, Lampy, Lunara, PirateFi y Tokenova, todos ellos señalados como posibles vectores de infección.

El FBI puso en marcha una campaña específica para localizar a aquellos usuarios que hayan descargado estos juegos potencialmente comprometidos. El medio precisó que el organismo federal estadounidense habilitó un apartado en su sitio web donde solicita la colaboración de las posibles víctimas. A través de un formulario digital, los jugadores pueden aportar información sobre la descarga o la ejecución de estos productos, con el objetivo de sumar datos relevantes que contribuyan al avance de la investigación sobre el origen y el alcance de los ataques.

Las autoridades recordaron, según consignó el medio, que incidentes como el de PirateFi no constituyen hechos aislados en la historia de Steam. En el caso de este videojuego, la empresa Valve decidió retirarlo después de detectar la presencia del 'infostealer' Vidar. Este tipo de software, según reportó el medio, es capaz de sustraer datos personales y credenciales guardadas en los ordenadores, planteando un riesgo significativo para la privacidad y la seguridad financiera de quienes ejecutan los productos contaminados.

La investigación encabezada por el FBI busca esclarecer tanto el modo de operación del ciberdelincuente responsable como el impacto real de los títulos infectados en la comunidad de usuarios. Entre los objetivos prioritarios se encuentra determinar qué información pudo haber sido recopilada por los programas maliciosos y cómo se propagaron estos juegos dentro de Steam durante el periodo señalado. El medio detalló, además, que Valve ya colaboró en ocasiones anteriores con las fuerzas del orden para eliminar de su tienda aquellos productos que infringen las normas de seguridad.

El llamado del FBI, según publicó el medio, subraya la importancia de la participación ciudadana para identificar patrones de conducta sospechosos y fuentes de contagio. El mecanismo de reporte habilitado en la web oficial del organismo federal pretende facilitar la recogida de testimonios y evidencias técnicas que permitan reconstruir la secuencia de los hechos. También se busca fortalecer las medidas de prevención ante futuros intentos de distribución de 'malware' mediante plataformas de videojuegos en línea.

Hasta la fecha, la distribución de los juegos involucrados abarcó un ciclo de casi dos años, un plazo en el que los títulos comprometidos estuvieron disponibles para la descarga y su ejecución potencial en diferentes sistemas operativos. El medio especificó que la reacción de las agencias de seguridad estadounidenses responde tanto a la magnitud alcanzada por el fenómeno como a la exposición de datos sensibles de numerosos jugadores. La investigación se mantiene activa y abierta a la colaboración del público afectado o de quienes cuenten con información pertinente.