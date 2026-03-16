El aeropuerto de Dubái retoma "gradualmente" operaciones tras una suspensión de vuelos por un ataque

Algunos de los vuelos afectados por la suspensión de operaciones en el Aeropuerto Internacional de Dubái han sido redirigidos al Aeropuerto Internacional Al Maktum, ubicado a alrededor de 30 kilómetros al suroeste de la principal terminal aérea. Mientras continúa la reanudación paulatina de los vuelos, las autoridades han recomendado a los pasajeros revisar el estado de sus trayectos para evitar contratiempos y mantenerse informados, según detalló la oficina de medios de Dubái.

El Aeropuerto Internacional de Dubái comenzó a restablecer su actividad comercial de manera gradual luego de una interrupción temporal provocada por un incendio en la zona, hecho que las autoridades vincularon al impacto de un dron contra un depósito de combustible, en el marco de las tensiones en Oriente Próximo originadas por operaciones militares de Estados Unidos e Israel en Irán. De acuerdo con la información suministrada por el medio de comunicación Europa Press, la Autoridad de Aviación Civil de Dubái confirmó la reanudación escalonada de algunos vuelos desde y hacia el aeropuerto tras la suspensión ejecutada como medida preventiva.

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos aseguraron públicamente que el incidente no dejó heridos y que los equipos de Protección Civil consiguieron controlar las llamas en las inmediaciones de la infraestructura aeroportuaria. Según reportó Europa Press, la comunicación oficial instó a los viajeros a consultar con sus aerolíneas para disponer de información actualizada sobre las operaciones.

En días recientes se han registrado hechos similares en Dubái vinculados al uso de drones. Tal como consignó Europa Press, el pasado miércoles 11 de marzo se reportaron al menos cuatro personas heridas debido a la explosión ocasionada por dos drones en las cercanías de este aeropuerto, resultando afectados un ciudadano de Bangladesh, un residente de la India y dos personas provenientes de Ghana.

Mientras tanto, la escalada de tensiones en la región sigue impactando la seguridad en Emiratos Árabes Unidos. Este lunes se notificó la muerte de un ciudadano palestino por el impacto de un misil en Abu Dabi, incrementando el clima de alerta y reforzando la atención internacional sobre los episodios violentos relacionados con el conflicto.

Paralelamente, el domingo pasado las Fuerzas Armadas de Irán emitieron un aviso dirigido a los habitantes y visitantes de zonas específicas en Dubái y Doha, instando a la evacuación inmediata bajo el argumento de que estos puntos podrían ser objetivo de nuevos ataques en cuestión de horas. En un comunicado difundido por Sepah News —un medio iraní vinculado a la Guardia Revolucionaria—, el estamento militar acusó a los gobiernos locales de albergar en su territorio a personal estadounidense y permitir el uso de estas áreas para ofensivas contra Irán.

La influencia de la escalada militar en la estabilidad y la seguridad mundial ha motivado contactos diplomáticos al más alto nivel. El presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed al Nahyán, mantuvo un diálogo telefónico este domingo con el rey de Arabia Saudí, Salmán bin Abdulaziz, con el propósito de analizar la situación. Según reseñó Europa Press con base en información de la agencia emiratí WAM, ambos líderes discutieron los recientes ataques atribuidos a Irán contra diversos países de la región y coincidieron en la urgencia de frenar rápidamente la hostilidad en la zona. En ese intercambio, insistieron en la prioridad de promover el diálogo serio como alternativa a la continuidad de los enfrentamientos armados.

La respuesta de las instituciones emiratíes ante el incidente reciente ha consistido en fortalecer los protocolos de seguridad y aumentar la supervisión de las actividades aéreas en Dubái y otros puntos estratégicos del país. Europa Press indicó que las recomendaciones a los usuarios del aeropuerto apuntan a evitar desplazamientos innecesarios hasta tanto la situación operativa vuelva a la normalidad y los riesgos hayan sido plenamente neutralizados.

Las repercusiones del conflicto más amplio en Oriente Próximo han puesto en relieve la vulnerabilidad de infraestructuras clave, como los aeropuertos internacionales, frente a episodios de violencia relacionados con la tecnología de drones y ataques con misiles. La capacidad de Emiratos Árabes Unidos para restablecer la seguridad, controlar incidentes y gestionar la normalidad aeroportuaria permanece bajo observación, tanto de agencias regionales como de la comunidad internacional, en un contexto marcado por la volatilidad y la incertidumbre sobre la evolución de los acontecimientos.

La Autoridad de Aviación Civil de Dubái ha reiterado el llamado a los pasajeros a mantenerse informados sobre el estado de sus vuelos y ha explicado que la priorización de la seguridad ha justificado la decisión de suspender y restaurar gradualmente las operaciones, según difundió Europa Press. La gestión de la emergencia y la rápida intervención de Protección Civil han permitido limitar el impacto del incendio, aunque persisten los temores ante la posibilidad de nuevos incidentes como consecuencia de la crisis regional.

En tanto, el tráfico aéreo está sujeto a modificaciones adicionales en función de la evolución del contexto de seguridad y de eventuales disposiciones de las autoridades nacionales e internacionales. La reanudación de actividades en el Aeropuerto Internacional de Dubái sigue desarrollándose de forma progresiva y bajo estrictas condiciones de supervisión, con el objetivo de reducir riesgos y facilitar el retorno seguro del flujo de pasajeros.