Agencias

El aeropuerto de Berlín suspende su operativa de vuelos regulares del miércoles por un parón

Guardar

El aeropuerto alemán de Berlín-Brandeburgo ha suspendido su operativa de vuelos regulares para este próximo miércoles, 18 de marzo, como consecuencia de un parón de advertencia convocado por el sindicato Ver.di, según un comunicado.

Esta decisión del aeródromo alemán supone la afectación a un total de 445 vuelos y aproximadamente 57.000 pasajeros, tal y como destaca la agencia DPA.

"La empresa aeroportuaria ha informado a sus socios, como las aerolíneas, los proveedores de servicios de asistencia en tierra, las empresas de seguridad y las empresas comerciales con sede en el aeropuerto", ha afirmado la instalación de la capital de Alemania.

Además, como es habitual en esta situaciones, desde el aeródromo berlinés recomienda a los pasajeros que consulten con su compañía aérea o su operador turístico para obtener información sobre cambios de reserva y opciones de viaje alternativas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Santander lanza Getnet en Colombia para reforzar su negocio de pagos en Latinoamérica

Santander lanza Getnet en Colombia

Un experto sitúa el coste de los drones Shahed 136 de Irán en tan solo 3.500 euros

Infobae

Sri Lanka declara un día festivo a la semana para hacer frente a la crisis energética por el conflicto en Irán

Sri Lanka declara un día

La AESAN advierte de la presencia de leche sin incluir en el etiquetado de lotes de pasta de la marca Sandro Desii

La AESAN advierte de la

Sheinbaum minimiza los desacuerdos con Trump y dice que la prioridad es tener buena relación con EEUU

Sheinbaum minimiza los desacuerdos con