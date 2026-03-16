El aeropuerto de Berlín suspende su operativa de vuelos regulares del miércoles por un parón

El aeropuerto alemán de Berlín-Brandeburgo ha suspendido su operativa de vuelos regulares para este próximo miércoles, 18 de marzo, como consecuencia de un parón de advertencia convocado por el sindicato Ver.di, según un comunicado.

Esta decisión del aeródromo alemán supone la afectación a un total de 445 vuelos y aproximadamente 57.000 pasajeros, tal y como destaca la agencia DPA.

"La empresa aeroportuaria ha informado a sus socios, como las aerolíneas, los proveedores de servicios de asistencia en tierra, las empresas de seguridad y las empresas comerciales con sede en el aeropuerto", ha afirmado la instalación de la capital de Alemania.

Además, como es habitual en esta situaciones, desde el aeródromo berlinés recomienda a los pasajeros que consulten con su compañía aérea o su operador turístico para obtener información sobre cambios de reserva y opciones de viaje alternativas.