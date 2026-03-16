Dos menores liberados y cuatro detenidos en un operativo contra una disidencia de las FARC en Colombia

El líder conocido como alias 'Román' o 'Tres Codos' fue designado jefe de la facción ‘Mordisco’ tras la muerte de su antecesor, Erlinson Echavarría Escobar, alias ‘Ramiro’, en un bombardeo realizado días antes en el municipio de Ituango, ubicado en el norte de Antioquia. En este contexto se produjo un operativo del Ejército de Colombia que permitió rescatar a dos menores de edad, presuntamente reclutados de manera forzada por la citada disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y la detención de cuatro integrantes de este grupo armado ilegal, incluido el citado cabecilla. Según informó el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, la acción tuvo lugar en Ituango, en el departamento oriental de Antioquia.

De acuerdo con la información difundida por el ministro Sánchez a través de redes sociales, las autoridades lograron la liberación de los dos menores junto con la aprehensión de cuatro miembros de la facción ‘Mordisco’. Entre los detenidos figura ‘Román’, quien habría asumido recientemente el liderazgo de la estructura tras el fallecimiento de ‘Ramiro’, resultado de una operación militar en el mismo municipio días atrás. El funcionario precisó que con la captura de estos cuatro individuos suman 14 los integrantes neutralizados de la disidencia ‘Mordisco’ en menos de una semana, sumando a quienes han sido capturados, se han sometido o han fallecido en enfrentamientos y acciones policiales ocurridos durante las últimas jornadas.

A su vez, el operativo dejó como saldo el decomiso de equipos armamentísticos utilizados presuntamente por la disidencia. Según publicó Pedro Sánchez, las fuerzas de seguridad confiscaron cuatro armas largas, cinco armas cortas, dos artefactos explosivos y un dron. El ministro indicó que este material, según lo reportó, habría servido para la potenciación de las capacidades de combate de esta organización, así como para ejercer intimidación y amenazas sobre los habitantes del norte de Antioquia.

Tal como detalló el medio, los menores rescatados estaban, hasta el momento del operativo, en poder del grupo, lo que estaría asociado a su incorporación forzada a las filas armadas, una práctica comúnmente denunciada por organismos de derechos humanos en la zona como una de las tácticas de presión y control empleadas por diferentes organizaciones armadas ilegales.

El ministro Sánchez subrayó en sus comunicaciones públicas que estas acciones se insertan dentro de la estrategia de las autoridades para debilitar a las disidencias, reducir su presencia en zonas rurales y proteger a la población civil. Luego de la muerte de ‘Ramiro’ a comienzos de semana, el golpe contra la jefatura de la estructura ‘Mordisco’ se considera significativo para las fuerzas oficiales, ya que permitiendo capturar a quien asumió el mando apenas días después, se golpea la capacidad de reacción y dirección dentro del grupo, informó el medio.

La disidencia conocida como ‘Mordisco’ concentra su operar en áreas del norte de Antioquia, donde fuerzas estatales han venido enfocando acciones para limitar el accionar de los grupos derivados de las FARC que continuaron actividades armadas tras la firma del acuerdo de paz en 2016. Los reportes del Ministerio de Defensa, destacó el medio, insisten en señalar que los artefactos y armas incautados reflejan la persistencia de riesgos para las comunidades locales y la necesidad de reforzar la presencia militar y policial.

Finalmente, el ministro Sánchez reiteró en sus declaraciones la voluntad del gobierno colombiano de reducir la influencia de los actores armados ilegales en la región, remarcando que las operaciones recientes forman parte de un esfuerzo sostenido y que la protección de menores de edad permanece como prioridad para todas las instituciones estatales involucradas en la seguridad regional.