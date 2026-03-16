(Crónica) Pathé Ciss y el Rayo frustran al Levante en el descuento

Un remate de Carlos Espí obligó durante la primera parte a una intervención decisiva de Augusto Batalla para impedir una nueva ventaja del Levante. Según reportó Europa Press, el Rayo Vallecano logró igualar el partido frente al Levante UD en el último instante del encuentro correspondiente a la jornada 28 de LaLiga EA Sports, logrando así consolidar una diferencia respecto a la zona de descenso. El equipo valenciano, por su parte, mantuvo su posición en puestos comprometidos luego de no concretar una victoria que parecía asegurada.

De acuerdo con la información de Europa Press, la formación madrileña afrontó un reto mayor al quedarse con diez jugadores desde el minuto 52 tras la expulsión de Nobel Mendy. A pesar de la inferioridad numérica, el empate se concretó gracias a un gol de Pathé Ciss en los minutos de descuento. El tanto local se había hecho esperar después de varias aproximaciones por parte de ambos equipos. Por parte del Levante, Iván Romero tuvo una oportunidad clara con un cabezazo, mientras que Manu Sánchez realizó el primer disparo a portería que no generó complicaciones para Augusto Batalla.

El Rayo probó con un disparo de Pedro Díaz que terminó arriba de la portería rival. No fue hasta el minuto 41 cuando el marcador se abrió a favor del Levante. Iker Losada envió un centro desde la banda, y Carlos Espí logró dirigir el balón de cabeza al fondo de la portería local, cruzando a Batalla. Poco antes del descanso, Pedro Díaz estuvo a punto de empatar mediante un potente disparo que pasó cerca del arco, mientras que espiró el riesgo de un segundo tanto en un nuevo remate de Espí, controlado por el portero.

Tras el entretiempo, Iñigo Pérez realizó cambios tácticos en el equipo madrileño, incorporando a Álvaro García e Ilias Akhomach en busca de más profundidad y desequilibrio en ataque. Los intentos por modificar el rumbo del partido se vieron afectados cuando Nobel Mendy, amonestado previamente, recibió la segunda tarjeta amarilla al tocar el balón con la mano en el minuto 52, dejando al Rayo con un jugador menos.

El conjunto dirigido por Luís Castro dispuso de oportunidades para sentenciar el duelo. Espí y Romero disfrutaron de una jugada franca, pero no concretaron. El conjunto vallecano redobló sus esfuerzos para lograr un empate pese a la desventaja numérica y la falta de precisión en las definiciones. En el minuto 89, Jorge de Frutos estuvo cerca de anotar tras disparar a quemarropa, pero el portero Mathew Ryan evitó el gol cuando la grada ya celebraba.

Con el tiempo reglamentario agotado, el Rayo Vallecano obtuvo finalmente su recompensa. Una jugada desde la banda terminó en un centro al segundo palo, Florian Lejeune desvió el balón, y Pathé Ciss apareció libre de marca para enviar el esférico a la red, igualando el marcador en el minuto 94. Según consignó Europa Press, el arbitraje revisó la acción por una posible mano de Ciss al controlar el balón, aunque finalmente el tanto fue concedido.

Con este empate, el Levante permanece en la penúltima posición de la tabla, tras haber sumado en sus tres encuentros anteriores, pero se mantiene con 23 puntos, cinco por debajo del Deportivo Alavés, equipo que marca el límite para la permanencia. El Elche CF figura inmediatamente arriba del Levante con 26 puntos. En cambio, el Rayo Vallecano sumó su punto número 32, colocándose a seis unidades de distancia respecto a los puestos de descenso.

Europa Press detalló que este resultado tiene repercusiones directas para la lucha por el descenso en la parte baja de la clasificación. El Rayo Vallecano gana margen para encarar las próximas jornadas con menos presión, mientras que el Levante deja escapar una oportunidad de acercarse a la permanencia y debe enfrentar el tramo final de la temporada en una situación vulnerable.