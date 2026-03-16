Cayetano Martínez de Irujo aclara la ausencia de su hermano Fernando en la inauguración de la exposición de Cayetana

Cayetano Martínez de Irujo se refirió a una de las ausencias más comentadas en el homenaje centenario dedicado a la XVIII duquesa de Alba: la de su hermano Fernando Martínez de Irujo. Según publicó el medio facilitado, Cayetano aclaró que la ausencia no estuvo relacionada con desavenencias familiares ni con conflictos previos, sino que responde a una confusión con las fechas y compromisos previos. De acuerdo con sus declaraciones recogidas por la fuente, Fernando simplemente equivocó la fecha del evento debido a una coincidencia con una conferencia programada en su agenda.

La exposición “Cayetana. Grande de España”, organizada en el Palacio de Dueñas, estuvo comisariada por Eugenia Martínez de Irujo y Cristina Carrillo de Albornoz. Tal como informó el medio, fue inaugurada por el rey Felipe VI y reúne más de doscientas piezas que recorren la vida y el legado de la duquesa. Esta muestra se transformó en el eje central de los actos conmemorativos por el centenario de Cayetana de Alba, logrando reunir a la mayoría de sus hijos en un evento calificado de significativo por la presencia de figuras de la familia y el entorno.

Según reportó el medio, Cayetano describió con naturalidad el motivo práctico de la ausencia de Fernando: “Es que se despistó. En la exposición, dices, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, estábamos todos los demás, sí que es una satisfacción”. El propio Cayetano señaló la implicación especial de Eugenia Martínez de Irujo en la organización y el éxito del reencuentro familiar, atribuyéndole la capacidad de reunir al núcleo de hermanos y enfatizó su deseo de que en futuras ocasiones Fernando también se sume a estos actos. Propuso que Eugenia vuelva a asumir ese rol para conseguir una foto familiar completa con todos los hijos presentes, remarcando la certeza de que Fernando asistirá cuando pueda cuadrar sus compromisos.

Entre los puntos que destacó el conde de Salvatierra, el ciclo de conferencias celebradas en Sevilla aparece como otro espacio fundamental dentro de los actos del centenario. Las charlas buscan divulgar las múltiples facetas personales y públicas de Cayetana de Alba. Según consignó la fuente, Cayetano lamentó que, hasta ahora, Jacobo y Alfonso, otros de sus hermanos, no hayan manifestado interés en participar en estos coloquios. Expresó su deseo de que todos los hijos participen al menos en la última conferencia, subrayando la importancia de que cada uno aporte su visión particular y contribuya así a una imagen completa de la duquesa.

Cayetano expuso además la importancia de mantener la unión familiar, tal como lo deseó su madre en vida. Recordó un episodio tras el fallecimiento de Cayetana, cuando el padre Ignacio, en el Palacio de Dueñas, pidió a los hijos de la duquesa que unieran sus manos sobre el féretro, recordando la aspiración de ella a que todos sus descendientes se mantuvieran juntos y en armonía. En palabras transmitidas por el medio, Cayetano consideró que este homenaje resulta también una oportunidad para reforzar esos lazos familiares y honrar el deseo expreso de la XVIII duquesa.

El papel de Alfonso Díez, viudo de Cayetana de Alba, fue otro de los temas a los que Cayetano dedicó atención en sus declaraciones recogidas por el medio. Relató que Alfonso Díez ha estado presente en la mayoría de los actos programados en memoria de la duquesa y destacó su cercanía personal con él: “Sí, sí, él ha venido a todo. Sí, hombre, bueno, a todo lo que pueda. Yo no sé si va a poder a todo, pero vamos, a las conferencias. Alfonso, pero vamos, Alfonso es mi más fiel escudero y yo el suyo. Alfonso Díez es un auténtico fenómeno. Yo le adoro y él a mí. Y entonces va a venir a todo, y en la exposición estuvo y estuvo en la presentación también”.

El medio referenció también las palabras de Cayetano al comparar, con actitud comprensiva, la relación de Alfonso Díez con la de su madre y el anterior esposo, Jesús Aguirre. Subrayó las importantes diferencias entre ambos, afirmando que sus trayectorias personales han sido opuestas y refiriéndose al pasado de Aguirre con comprensión por “todo lo que tuvo de infancia”, a la vez que reconocía que, desde su experiencia personal, le resulta posible entender el comportamiento de Aguirre.

Estos comentarios forman parte de un contexto en el que los descendientes de Cayetana de Alba afrontan la celebración del centenario con actividades públicas y privadas que buscan analizar e interpretar el impacto personal, histórico y social de la duquesa. Tal como detalla el medio, la muestra en el Palacio de Dueñas permite a los visitantes recorrer los distintos periodos y aspectos del legado de Cayetana de Alba mediante una selección de más de doscientas piezas personales, artísticas y documentales. La exposición, el ciclo de conferencias y los reencuentros familiares convergen, según las voces de los protagonistas recogidas por el medio, en el propósito de fortalecer la memoria y el recuerdo de la XVIII duquesa.

Durante el acto inaugural, el protagonismo de Eugenia Martínez de Irujo también se plasmó tanto en el diseño de la exposición como en el impulso de la convocatoria familiar, aspecto reiterado en las declaraciones de Cayetano. La presencia mayoritaria de los descendientes y la implicación de allegados y colaboradores en la organización de los actos reflejan el esfuerzo por conjugar los aspectos íntimos y públicos del homenaje, según señaló el medio.

En cuanto a la programación en Sevilla, las conferencias se concibieron para reunir a expertos y familiares en la exploración de diversas facetas biográficas, culturales y personales de Cayetana de Alba. Cayetano reiteró su esperanza de lograr una foto y participación completa de los hermanos, poniendo en valor la multiplicidad de relatos posibles dentro de una misma familia. En sus intervenciones resaltó la trascendencia para la duquesa de ver a sus hijos unidos, conforme a los episodios y deseos compartidos en momentos familiares previos.

El ciclo de homenaje, según lo publicado por el medio, representa un esfuerzo coordinado que conjuga la memoria personal y la proyección pública de la figura de Cayetana de Alba, abarcando tanto la vida cotidiana y los afectos familiares como su papel en la historia reciente de la aristocracia y la cultura españolas. La continuidad de actos y mensajes hacia la unidad entre hermanos se vuelve un eje central en la conmemoración del centenario, según reflejan las voces y aspiraciones de la familia recogidas en el contexto del evento.