Agencias

Aumentan a más de 670 los muertos por ataques de Israel contra Gaza desde el acuerdo de alto el fuego

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Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este lunes a más de 670 los muertos por ataques de Israel desde el alto el fuego alcanzado en octubre de 2025, incluidos ocho durante las últimas 24 horas.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un mensaje publicado en sus redes sociales que desde el 10 de octubre se han documentado 671 muertos y 1.779 heridos, entre ellos ocho "mártires" y 17 heridos por ataques ejecutados por las tropas israelíes durante el último día.

Asimismo, ha afirmado que en este periodo de tiempo se han recuperado 756 cadáveres de zonas de las que se retiraron las tropas de Israel al hilo del citado acuerdo, con su repliegue a una zona conocida como 'línea amarilla' que cubre cerca del 53% del enclave costero palestino.

La cartera ha apuntado además que desde el inicio de la ofensiva israelí en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023 se han registrado 72.247 fallecidos y 171.878 heridos, si bien ha alertado de que aún hay cadáveres bajo los escombros y tirados en las calles, por lo que la cifra sería superior.

Por último, ha reseñado que durante las últimas 24 horas han muerto tres personas a causa de derrumbes de edificios en mal estado, lo que eleva a 28 las víctimas mortales por estos incidentes desde el inicio del invierno, cuando estos colapsos han aumentado por la destrucción israelí y el impacto de las lluvias y los fuertes vientos.

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